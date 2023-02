Flavio Briatore, altro che Barbara D’Urso: la storia con la signora del pomeriggio di Canale 5 è già al tramonto. Questo, almeno, sembrano dire le foto scattate dal settimanale Chi che ritraggono Briatore mentre è in vacanza ai Caraibi sul suo lussuosissimo yacht. La bomba sul rapporto tra l’ex manager di F1 e Carmelita era scoppiata pochi mesi fa. Poi, subissata dalle richieste di chiarimento, Barbara era scesa in campo. “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.



Eppure su Novella 2000 Roberto Alessi scriveva: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professione ben definita”. E ancora: “Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessata per quello che è”.

Flavio Briatore ai Caraibi senza Barbara D’Urso: il gossip si sgonfia



Ad alimentare il dubbio poi era stata proprio Barbara. Intervistata da Candida Morvillo per il Corriere della Sera aveva spiegato meglio la situazione. “Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, poi alla domanda secca “da soli mai?”, un tono evasivo e una risposta che lascerebbe intendere ben altro. “Non mi ricordo”, le parole di Barbara D’urso che aveva preferito non entrare troppo nel dettaglio.



In attesa di capire cosa sarà della loro presunta storia Briatore è stato pizzicato mentre navigava nei pressi dell’isola di Saint Barth. Gli scatti di Chi lo ritraggono mentre si prende il sole seduto e si rilassa vicino alle meravigliose acque dei Caraibi con alcune bellissime ragazze. Tra gli ospiti non c’è Barbara D’Urso, segnale che potrebbe dire molto sulla situazione sentimentale di Flavio.



Flavio che nei giorni scorsi aveva partecipato al compleanno della ex moglie Elisabetta Gregoraci. Prima il “buon compleanno” social del fidanzato Giulio Fratini, poi il dolce con la candelina consegnato dal figlio Nathan Falco e in serata il grande party organizzato per lei dall’ex marito Flavio Briatore. Alla festa c’erano tantissimi vip, la showgirl si è deliziata tra balli sfrenati, karaoke, numeri di magia e risate.