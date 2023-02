Periodo negativo per Barbara D’Urso, che ora ha anche annunciato di aver avuto una querela. La notizia è stata data durante la sua diretta televisiva con Pomeriggio Cinque, andata in onda nella giornata di martedì 21 febbraio. Si stava discutendo di uno degli argomenti più noti degli ultimi tempi, con la presenza di alcuni ospiti, quando la conduttrice televisiva ha voluto rivelare al suo pubblico cosa le è successo non molto tempo fa. E questa è solo l’ultima news tutt’altro che positiva sul suo conto.

Infatti, Barbara D’Urso oltre a dover fare i conti con questa querela, ha appreso notizie non esaltanti riferite alla sua nuova avventura nel mondo teatrale con Taxi a due piazze. Pare che non siano stati ottenuti risultati lusinghieri, con gli spettatori che sarebbero stati inferiori rispetto alle aspettative della vigilia. Ma tornando all’attualità, Barbarella ha comunicato alla gente che la stava seguendo da casa di essere stata costretta a ricevere questa comunicazione di natura giudiziaria. E che nessuno si aspettava.

Barbara D’Urso ha ricevuto una querela: l’annuncio choc

In piena diretta Barbara D’Urso ha rotto il silenzio e ha detto di aver subito una querela. In un primo momento l’ospite Roberto Poletti si era soffermato così sulle notizie riguardanti Gina Lollobrigida e il factotum Andrea Piazzolla: “Sapeva che sarebbe arrivata la bufera e si è organizzato. Lui è bravo a difendersi, ma non vuole mai essere giudicato perché tra virgolette minaccia querele”. E Francesco Fredella ha aggiunto: “Mai querelato nessuno”. A quel punto è toccato a Carmelita dire la sua.

Barbara D’Urso ha quindi esclamato a Pomeriggio Cinque: “Io scusate, ma una querela ce l’ho. Scusatemi eh, io una ce l’ho e sono anche orgogliosa di andare in tribunale. Notizia choc, ma non da lui, dai genitori. E quindi sono ancora più orgogliosa”. E Poletti ha quindi confermato la sua tesi: “Quindi se viene attaccato minaccia querele, ma va bene. I dubbi rimangono”. Staremo a vedere come evolverà la vicenda relativa a Carmelita, che è stata quindi querelata dalla madre e dal padre di Piazzolla.

La storia di Gina Lollobrigida, anche dopo la sua morte, continua ad essere principale nei vari programmi televisivi. E ora a farne le spese è stata Barbara D’Urso, che dovrà difendersi con i suoi avvocati per evitare spiacevoli conseguenze. Ma lei è parsa molto determinata a battersi in un’aula di tribunale.