Non è un periodo d’oro quello vissuto da Barbara D’Urso, che ha ricevuto una brutta notizia in queste ore. Nonostante non ci siano conferme da parte della conduttrice televisiva, ciò che starebbe emergendo cozzerebbe col racconto fatto dalla padrona di casa di Pomeriggio Cinque nei giorni scorsi. Dall’entusiasmo della vigilia si sarebbe passati ad una cocente delusione, che avrebbe provocato tra l’altro delle decisioni drastiche per evitare che le conseguenze possano essere ancora più negative.

Barbara D’Urso deve fare i conti con una brutta notizia, che certamente non la starà facendo dormire serenamente. Ripetiamo che conferme ufficiali non ne sono giunte, ma a sganciare la bomba è stato il sito Dagospia di Roberto D’Agostino, che è sicuro di quello che ha scoperto. Non bastavano i duri colpi ricevuti in passato nel piccolo schermo, con la cancellazione di suoi programmi come Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, adesso è successo qualcos’altro che non fa piacere a nessuno.

Barbara D’Urso, brutta notizia: cosa succede

Possiamo subito dirvi che Barbara D’Urso non è di fronte ad una brutta notizia derivante dalla sua esperienza alla guida di Pomeriggio Cinque. Ma le ultime informazioni negative sul suo conto sono relative alla sua avventura nel mondo del teatro con la commedia Taxi a due piazze. Se in un primo momento il successo sembrava essere clamoroso, come testimoniato dalla foto postata anche da Carmelita con ben 1.500 persone presenti e il tutto esaurito registrato, ora le cose sarebbero cambiate in peggio.

Il sito Dagospia ha svelato in anteprima che 10 date dello show teatrale sarebbero state eliminate dal calendario originale, infatti in prima battuta erano previsti 20 appuntamenti. Sul sito Ticketone non erano più disponibili, ma non per mancanza di posti liberi, le seguenti date: 15, 16, 21, 22, 23 e 28 febbraio e dall’1 all’8 marzo. Tra l’altro il sold out del 14 febbraio sarebbe stato favorito da uno sconto sul tagliando del 50% e la presenza di molte persone vicine a Barbara. E ora secondo le fonti del portale di D’Agostino, la gente starebbe presenziando allo spettacolo in un numero limitato.

Eppure chi ha prodotto Taxi a due piazze ha riferito che non ci sarebbero problemi, ma che l’eliminazione di quelle date è riferibile unicamente al fatto che la D’Urso ha impegni professionali a Canale 5. Quindi, si è preferito puntare tutto sui fine settimana. Ma i dubbi restano eccome.