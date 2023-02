Barbara D’urso e Flavio Briatore, la conduttrice rompe il silenzio. Un gossip tra i più chiacchierati delle ultime settimane, quello che tirerebbe in ballo la presunta frequentazione tra i due. Tutto ha avuto inizio dall’avvistamento in coppia in un hotel di Milano eppure i diretti interessati hanno smentito che ci sia del tenero. Ma Barbara D’urso, intervistata da Candida Morvillo per il Corriere della Sera, ha spiegato meglio la situazione.

Barbara D’Urso insieme a Flavio Briatore. La frequentazione sarà vera oppure no? I dubbi sono rimasti vigili nei fan, ma la conduttrice ha voluto riaprire l’argomento e spiegare come vanno realmente le cose tra di loro: “Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, poi alla domanda secca “da soli mai?”, un tono evasivo e una risposta che lascerebbe intendere ben altro. “Non mi ricordo”, le parole di Barbara D’urso che ha preferito non entrare troppo nel dettaglio.

Leggi anche: “È nata una coppia”. Barbara D’Urso e Flavio Briatore, il gossip bomba: cosa succede tra loro





Barbara D’Urso insieme a Flavio Briatore: la verità dopo tanti pettegolezzi

Poi la conduttrice ha proseguito: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”. E pensare che solo poco tempo fa, su Novella 2000 Roberto Alessi scriveva: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una sua strada professione ben definita”. E ancora: “Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessata per quello che è”.

E per restare in tema, a proposito della conduttrice di Pomeriggio 5, sappiamo che per lei accadrà qualcosa di molto significativo per la carriera. Un ritorno sul palcoscenico del teatro nazionale di Milano, con uno spettacolo che farà il suo debutto il 14 febbraio. La conduttrice entrerà in scena insieme a Franco Oppini, Giampaolo Gambi e Rosalia Porcaro. Una data dopo la quale prenderà il via anche la tournée nelle principali città italiane.

Una professionista a tutto tondo, Barbara D’urso, che oltre alla televisione non ha perso l’occasione di potersi esibire dal vivo davanti a una platea numerosa pronta ad acclamarla. Un ritorno a teatro per Barbara D’urso che avviene dopo ben quindici anni di assenza. Su Instagram Stories la diretta interessata con volto provato dal lavoro ha confessato a tutti solo poche settimane fa: “Sono appena tornata a casa, ora mi cucino qualcosa. Tutto il giorno di prove, io ho una paura pazzesca!”.