Fiorello ricorda Maurizio Costanzo durante Viva Radio 2. Alle 18.30 di domenica 26 febbraio è stata chiusa la camera ardente in Campidoglio dopo due giorni che hanno visto un flusso costante e composto di spettatori, amici, collaboratori e personaggi dello spettacolo e della politica che hanno voluto salutare il giornalista e conduttore.

Lunedì 27 febbraio i funerali. Appuntamento alle 15:00 alla chiesa degli Artisti a Roma per l’ultimo saluto al grande giornalista, conduttore e marito di Maria De Filippi. Nella camera ardente presente anche Fiorello insieme alla moglie Susanna. I due erano molto legati. Una lunga amicizia che il conduttore e showman ha voluto ricordare anche durante la puntata di Viva Radio 2.

Fiorello ricorda Maurizio Costanzo. “Ciao Maurizio – ha detto il comico in apertura di puntata – sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta; ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde. E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, per te”.

“Voglio omaggiarti cantando ‘Se telefonando’ che in questi giorni hanno cantato in mille modi. Però ti ricordi come ti dicevo? – ha ricordato un commosso Fiorello parlando di Maurizio Costanzo – ‘Le cose come non le so fare io, non le sa fare nessuno’. La canterò accompagnato dal maestro Cremonesi alla chitarra, lo farò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla, Saverio; per dirti ‘Grazie Signor Costanzo’. Ti ricordi che ti chiamavo così?”.

Il ricordo di Maurizio Costanzo fatto da Fiorello a Viva Rai 2 ha regalato anche un sorriso, perché il conduttore ha voluto ricordare un retroscena molto simpatico. “Poi un giorno mi hai detto: ‘Mo hai rotto i coglioni con questo signor Costanzo, chiamami Maurizio’. Ciao Maurizio”, ha concluso Fiorello mentre partiva la sigla del Maurizio Costanzo Show.