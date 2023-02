Momento di grande commozione a Viva Rai2, il programma di Fiorello. Il conduttore, tra una risata e l’altra, si è fermato per un attimo per ricordare un suo caro amico, scomparso recentemente. Tutto è capitato durante l’ospitata dei Coma_Cose. I cantanti di Milano, in questi giorni, stanno festeggiando il successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “L’addio”.

Per questo, poco dopo la loro emozionante esibizione, il conduttore li ha invitati dentro lo studio. Ed è proprio all’interno del Glass che Fiorello, ha voluto ricordare la figura del grande Alberto Radius, morto solo pochi giorni fa. Il conduttore siciliano ha quindi detto: “Pochi giorni fa è scomparso un grandissimo amico e un grandissimo maestro, Alberto Radius, di cui io amavo in particolare una canzone, ‘Nel ghetto’. Ve la ricordate? Andate a cercarla”.

Fiorello in lacrime a Viva Rai2

Poco dopo, Fiore, ha anche raccontato il motivo per il quale la canzone “Nel ghetto” di Alberto Radius gli piace così tanto: “È bellissima questa canzone perché ha un assolo di chitarra veramente meraviglioso”. Tra l’altro Fiorello ha ricordato a tutti che l’ultima apparizione di Radius è stata proprio con i Coma_Cose.

A quel punto il duo ha spiegato che c’era la voglia di fare un tributo a Battisti e dunque hanno pensato di farlo con un artista che aveva collaborato con Battisti stesso. Così, raccontano i Coma_Cose, per omaggiare l’artista scomparso e lo stesso Battisti, hanno cantato insieme a Fiorello “Il mio canto libero”. Grande emozione poi, sempre parlando di Radius, quando i Coma_Cose hanno raccontato un aneddoto da pelle d’oca.

Sembra che durante i funerali dell’artista, fuori la chiesa i presenti abbiano intonato le canzoni di Lucio Battisti e di Franco Battiato. I Coma_Cose hanno quindi commentato: “È stato bello secondo noi perché è la testimonianza che anche quando te ne vai ma hai fatto cose importanti rimane la musica”. Un momento davvero toccante per tutti i presenti, che hanno ricordato con affetto la figura di questo grande musicista italiano.

