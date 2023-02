“Sei stato il più grande”. Lutto nella tv, morto il famoso attore e comico. Le sue ultime parole: “Vaff…”

Lutto nella tv, è morto Richard Belzer, il cabarettista diventato uno dei detective più celebri di sempre, nei panni di John Munch in “Homicide: Life on the Street” e “Law & Order”. L’uomo aveva 78 anni. Belzer è morto domenica nella sua casa di Bozouls, nel sud della Francia. A riferirlo all’Hollywood Reporter è stato il suo amico di lunga data Bill Scheft. Immediata la reazione di amici e colleghi.

L’attore Henry Winkler, cugino di Belzer, ha scritto: “Riposa in pace Richard”. Belzer ha interpretato il saggio detective della omicidi incline alle teorie del complotto per più di due decenni e in 10 serie, comprese le apparizioni nelle commedie di successo “30 Rock” e “Arrested Development”. Belzer ha interpretato per la prima volta Munch in un episodio del 1993 di Homicide e l’ultima volta nel 2016 in Law & Order: SVU. L’attore non ha mai fatto il provino per il ruolo.

Leggi anche: “Sono quasi cieca”. Choc nel cinema, la grande attrice verso il ritiro per una grave malattia





Lutto nella tv, è morto Richard Belzer

Dopo averlo ascoltato in The Howard Stern Show, il produttore Barry Levinson lo ha scritturato senza pensarci: “Non sarei mai un detective”, ha detto una volta Belzer. “Ma se lo fossi, è così che sarei”. Nel 2008 Richard Belzer ha pubblicato il romanzo “I Am Not a Cop!” Ha anche contribuito a scrivere diversi libri sulle teorie del complotto, su cose come l’assassinio di John F Kennedy e la scomparsa del volo Malaysia Airlines 370.

“Mi ha fatto ridere un miliardo di volte”, ha detto su Twitter il suo amico di lunga data e compagno di cabaret Richard Lewis. Nato a Bridgeport, nel Connecticut, Belzer è stato attratto dalla commedia durante un’infanzia in cui sua madre picchiava lui e suo fratello maggiore, Len. “La mia cucina era la stanza più difficile in cui abbia mai lavorato”, ha detto Belzer alla rivista People nel 1993.

RICHARD BELZER



4 Agosto 1944 – 19 Febbraio 2023



R.i.p. Detective Munch🥀 ❤️ pic.twitter.com/AMT7Wkt99A — Pietro (@pietromula) February 20, 2023

Espulso dal Dean Junior College nel Massachusetts, Belzer ha intrapreso una vita di stand-up a New York nel 1972. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film di Ken Shapiro del 1974 The Groove Tube, una satira con Chevy Chase che è nata da il gruppo comico Channel One. Si è esibito con John Belushi, Gilda Radner, Bill Murray e altri al National Lampoon Radio Hour. Una carriera incredibile, la sua.

Leggi anche: “Una notizia terribile”. Bruce Willis malato, il doloroso annuncio di Demi Moore