Fiordaliso è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 nella seconda puntata del programma in onda venerdì 15 settembre su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto al secondo appuntamento e nella casa sono entrati dei nuovi concorrenti che si vanno ad aggiungere ai 15 già entrati lo scorso lunedì nella prima puntata.

La cantante è stata la prima concorrente ad aggiungersi alla lista dei concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello 2023. Un’edizione che mescola vip e nip e che ha l’intento, come spiegato da Pier Silvio Berlusconi e da Alfonso Signorini, di raccontare storie. Quindi fuori starlette e personaggi trash che invece abbondavano nella scorsa edizione, particolarmente criticata dal pubblico a casa.

Leggi anche: “Ho un messaggio per voi”. GF 2023, Alfonso Signorini irrompe in casa: Samira e Garibaldi restano di sasso





Fiordaliso entra al Grande Fratello 2023 e canta in playback

Quest’anno il Grande Fratello ha cambiato rotta e dopo le direttive anti-trash di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nella casa troviamo concorrenti vip e nip, dagli attori Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, alle persone comuni come Paolo, il macellaio di Roma, o Lorenzo Remotti, il calzolaio di Novi Ligure.

Tra i vip c’è anche Fiordaliso. La cantante è entrata venerdì 15 settembre ed emozionatissima si è presentata al pubblico e ad Alfonso Signorini: “Sono emozionatissima”. L’artista ha commentato i primi giorni di Alex Schwazer nella casa: ”Sei un atleta, pensavo fossi troppo serio e invece…” e ha soprannominato Grecia Colmenares prendendo spunto da una telenovela interpretata dall’attrice negli anni ’80: Topazia.

I ruoli si invertono: è Fiordaliso ad accogliere i suoi compagni d'avventura in un modo tutto suo 🎙🌙 #GF pic.twitter.com/gehJT6x8ZG — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 15, 2023

Fiordaliso che non fa nulla per nascondere di essere in playback mi sta ammazzando #grandefratello #GF pic.twitter.com/kEtDdkMXLv — || F.⭐🌻🪐||❤️🖤 (@romantikbolat) September 15, 2023

Fiordaliso è entrata in casa e si è esibita sulle note della sua celebre canzone Non voglio mica la luna. Un siparietto che però ha lasciato basiti i telespettatori del Grande Fratello perché la cantante era in playback e non ha fatto niente per nasconderlo. Su Twitter tanti i commenti esilaranti: “Playback spudoratamente manifestato”, “Il microfono poteva pure evitarlo di tenere in mano… Almeno il labiale! Poveri noi”, “Fiordaliso che saluta i concorrenti e non canta”; “Ma almeno il microfono lo regge? Eddaaaai che è sta cafonata”.