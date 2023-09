Fiordaliso, che scivolone al GF 2023. Mega gaffe con Arnold, Giselda e il pubblico di sasso

Fiordaliso è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 nella seconda puntata del programma in onda venerdì 15 settembre su Canale 5 e ha già movimentato la casa. Poco dopo l’ingresso si è esibita sulle note della sua celebre canzone Non voglio mica la luna. Un siparietto che aveva lasciato basiti i telespettatori del Grande Fratello perché la cantante era in playback e non ha fatto niente per nasconderlo.

Ma è stato anche un momento molto toccante per la cantante, che ha ricordato la madre, morta nel 2020 a causa del Covid: “La cosa più crudele che mi potesse capitare. A me, come a tanti italiani, non è stato permesso di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Non vedevo mia madre da 15 giorni. Un’infermiera ci ha fatto una telefonata, mia madre prima di morire mi ha detto ‘sto morendo’. Vorrei ovviamente che fosse qui con me, ma grazie a lei sono riuscita ad accudire mio padre che, se posso usare queste parole, ha fatto una morte bella. Si è spento in casa, come voleva. Questo mi solleva molto, rispetto a quanto è successo a mia madre”, ha detto la cantante ad Alfonso Signorini.

Fiordaliso, gaffe al Grande Fratello 2023 con Arnold

Sebbene accolta in casa con baci e abbracci, in queste ore Fiordaliso ha avuto la prima lite con uno dei concorrenti ed è stata protagonista di una gaffe che ha fatto insorgere i telespettatori del Grande Fratello 2023. La lite è avvenuta con Claudio Roma dopo la “prova di sincerità”, durante la quale la cantante ha votato il gieffino come il più narcisista. La cosa ha fatto arrabbiare Claudio, che alla fine se l’è presa con Fiordaliso lasciandosi andare a un duro sfogo.

“Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no. Hai un sogno minore del nostro”, ha detto Claudio facendo infuriare Fiordaliso: “Chi te l’ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?” ha replicato piccata, “Perché tu hai il doppio dei miei anni” ha continuato Claudio provocando un vero e proprio polverone in casa. Come se non bastasse, poco dopo Fiordaliso ha fatto una gaffe che ha fatto infuriare il pubblico a casa.

Fiordaliso e che caduta di stile. Spero se ne sia resa conto di quello che ha detto! "Sei troppo scuro, non ti vedevo." 🫤

Già sta giù di morale Arnold. Mah #GrandeFratello pic.twitter.com/3iKnQ67589 — Anna Maria (@Arwen19887) September 20, 2023

Fiordaliso è uscita in giardino e mentre si guarda intorno pronuncia la frase che ha gelato il pubblico del Grande Fratello 2023: “Dov’è Arnold? Sei troppo scuro, non ti vedevo“, ha detto ironicamente la cantante, ma forse non rendendosi conto che frasi del genere hanno spesso scatenato polemiche. Arnold, sempre ironico e per nulla infastidito dalla cosa ha risposto: “Infatti ho messo questo chiaro“, ha detto riferendosi alla giacca. Al quel punto, forse resasi conto della gaffe, Fiordaliso ha spiegato: “No, ma con il colore del coso… Ti ho cercato in camera e non capivo dove fossi“.

“Fiordaliso e che caduta di stile. Spero se ne sia resa conto di quello che ha detto! “Sei troppo scuro, non ti vedevo. Già sta giù di morale Arnold. Mah”, “Follia Fiorda spero che sia solo una gaffe…. Fiordaliso da te certe uscite nn me le aspetto Arnold si merita rispetto xche voi avete il cervello troppo chiaro anzi no trasparente… la situazione nn aiuta il ragazzo che è triste e si vede”, si legge su Twitter, dove però molti utenti hanno preso le parti di Fiordaliso, spiegando che la cantante non aveva nessuna intenzione di insultare Arnold.