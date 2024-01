“Siete finti!”. Lutto Beatrice Luzzi, il messaggio choc di Rita Dalla Chiesa per il Grande Fratello. Sono tanti i messaggi di sostegno e cordoglio di fan semplici, vip ed ex partecipanti del Grande Fratello, per Beatrice Luzzi a seguito della recente perdita del padre. Come abbiamo raccontato l’attrice è stata costretta a lasciare la Casa del Grande Fratello e in tanti hanno deciso di manifestarle del sostegno. Ed ecco quindi che personalità televisive e del mondo dello spettacolo hanno espresso le proprie condoglianze alla Luzzi.

La pagina Instagram del Grande Fratello ha pubblicato un post con scritto: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”. Arriva anche il messaggio di Adriana Volpe: “Condoglianze Beatrice, per tutti sei la vincitrice morale di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite”.





"Siete finti!". Beatrice Luzzi, il messaggio choc di Rita Dalla Chiesa

Jill Cooper, ex concorrente del reality, scrive alla collega d’avventura: “Condoglianze Beatrice non c’è dolore più grande…e non ci sono parole di conforto”. Poi però arrivano anche le critiche, a farle ci pensa Rita Dalla Chiesa che ha scritto un messaggio di cordoglio, ma anche un’aspra critica ad alcuni gieffini: “E adesso solo rispetto. Ogni frase di ‘circostanza’ sarebbe finta, come la maggior parte delle persone che sono rimaste nella casa”.

Anche Daniela Martani non ci è andata leggera: “A quei 4 scappati di casa rimasti al Grande Fratello fategli sapere che il padre di Beatrice è morto, almeno gli evitate le pessime figure di m…a che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatte in 3 mesi di trasmissione. Vergogna”.

A quei 4 scappati di casa rimasti al #GrandeFratello fategli sapere che il padre di #Beatrice è morto, almeno gli evitate le pessime figure di merda che stanno facendo in queste ore insieme a tutte quelle fatte in 3 mesi di trasmissione

Vergogna #beatriceluzzi #forzabea

Rossella Erra, volto storico di Ballando con le Stelle, ha scritto: “Dopo avere passato mesi in balia di offese e tradimenti, dopo una notte di Capodanno isolata e con nessuno a confortarla (se non Stefano e Sergio) mi stringo ancor di più a Beatrice Luzzi per questa tremenda e dolorosa perdita. La maggior parte della Casa non ti ha capita, ma fuori c’è un’onda d’amore e di affetto per te. Anche se forse non sufficiente, in questo momento, prova ad utilizzare questo amore per ricavarne un briciolo di sollievo”.

