Beatrice Luzzi ha abbandonato la Casa del Grande Fratello. Dopo l’addio temporaneo di qualche settimana fa, la notizia della morte del papà e la decisone di uscire dal reality show. Un duro colpo, visto a inizio dicembre aveva lasciato momentaneamente il programma per stare vicino alla famiglia per via di un intervento che il padre avrebbe poi affrontato e superato. Nella giornata di mercoledì 3 gennaio 2024, poi, è arrivato il triste annuncio.

Annuncio che è poi arrivato anche nella Casa per mezzo della produzione. Gli inquilini hanno scoperto della morte del padre di Beatrice Luzzi e le reazioni sono state diverse, come hanno notato anche gli utenti dei social. Le persone più vicine all’attrice come Vittorio Menozzi e Fiordaliso si sono ammutolite e sono scoppiate in lacrime; gli altri, che con Beatrice non hanno avuto rapporti sereni nel corso dei mesi, non sono sembrati troppo

affranti.

Beatrice Luzzi fuori dal GF, interviene anche Signorini

Hanno anche dimostrato molto distacco, per esempio Letizia Petris. Qualcuno, ancora, anziché rivolgere un pensiero a Beatrice Luzzi si è preoccupato piuttosto di dover svolgere le attività nella Casa, perché “The show must go on”. Sui social, al contrario, tantissimi hanno manifestato affetto e vicinanza per il momento così doloroso.

E la situazione in Casa ha generato anche diverse discussioni tra gli utenti del web, piuttosto contrariati dall’atteggiamento dei concorrenti diciamo meno sensibili. E anche lo stesso Alfonso Signorini si è sentito in dovere di commentare quanto sta accadendo in queste ore, dopo l’addio dell’attrice per il grave lutto in famiglia.

Il conduttore del Grande Fratello su Instagram ha pubblicato un pensiero piuttosto deciso: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole. A lunedì”, ha scritto lasciando dunque intendere che nella prossima puntata si parlerà anche di questo.