Scoppia la bomba su una delle coppie nate nella Casa del Grande Fratello A scuotere il reality show è una indiscrezione appena uscita su Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Come noto, lui è stato eliminato dal gioco alcune settimane fa, mentre lei è ancora in gara. La loro storia d’amore è stata molto discussa in questi mesi. Alfonso e Chiara si erano dichiarati follemente innamorati l’uno dell’altra, ma in molti ritenevano che, una volta fuori, la loro relazione durerà poco.

Tra gli scettici c’era anche l’amico più stretto di Alfonso all’interno della Casa, Javier Martinez. Il pallavolista argentino aveva espresso apertamente i suoi dubbi sulla coppia, soprattutto su Chiara, e aveva sentenziato: “Durerà un mese dopo l’uscita, poi lei gli darà un calcio nel sedere. Vuole fare la principessina”. Ma ora emerge qualcosa di ancora più clamoroso.

“Ragazzi, è finita”. Grande Fratello, la bomba su Alfonso e Chiara scoppia all’improvviso

Si parla di una crisi, se non di una possibile rottura: a minare la storia d’amore tra il giovane imprenditore napoletano e la cubista di Trento, sarebbero alcuni fatti avvenuti lontano dalle telecamere che riprendono h24 i concorrenti del Grande Fratello. Ma vediamo meglio cosa sta succedendo.

La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato poco fa una segnalazione ricevuta da una fonte anonima: “Deia, si dice che Alfonso, vedendo Chiara fare comunella con Shaila e Lorenzo contro Zeudi, stia cambiando idea su di lei. Prima metteva sempre like e commentava i suoi video, ma da quando Chiara ha litigato con Zeudi e si è schierata con Lorenzo e Shaila… zero”. Ma la vera bomba è arrivata subito dopo.

Commentando questa indiscrezione, Deianira Marzano ha aggiunto un retroscena del tutto inaspettato: “Io penso che il motivo sia un altro… Ha scoperto cose fuori”. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena. Fino ad ora, Alfonso, negli interventi dallo studio, aveva sempre dichiarato di attendere con ansia l’uscita della sua compagna, pur augurandole di arrivare il più lontano possibile nel gioco. L’unica minaccia che si ipotizzava finora riguardava un possibile avvicinamento tra Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato all’interno della Casa.

Nei giorni scorsi, in effetti, c’era stato qualche segnale in questa direzione, ma Alfonso era intervenuto immediatamente dallo studio. Il giovane, diventato famoso in TV per la sua gelosia, aveva messo in guardia Chiara, sostenendo che Lorenzo volesse solo usarla per far ingelosire Shaila e alimentare ancora di più il gossip sugli Shailenzo. A questo punto, non resta che attendere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.