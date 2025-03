Scoppia lo scandalo a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Il caso ruota intorno ad alcune segnalazioni che sono cominciate a circolare sul web in queste ultime ore. Secondo queste voci, poco fa Lorenzo Spolverato avrebbe spoilerato a uno dei concorrenti in nomination il nome dell’inquilino che verrà eliminato al televoto. Ed è un nome clamoroso.

Al momento di questo video non c’è alcuna traccia. Alcuni utenti affermano però di averlo visto con i propri occhi. Di più: sostengono che il programma lo abbia fatto rimuovere per evitare ripercussioni. Sebbene questa sia un’ipotesi da prendere con cautela, evidenzia comunque il clima teso che caratterizza l’attuale edizione del reality. Ma intanto i fan del concorrente di cui Lorenzo avrebbe fatto il nome sono in allarme. Questa settimana in nomination sono in tre: Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli.

Leggi anche: “Che schifo”. Grande Fratello, volgarità di Shaila sull’altra concorrente: cosa ha sentito il pubblico





“Ti posso dire che non esci”. Grande Fratello, Lorenzo scoperto ad avvisare il concorrente

Il caso è partito da una segnalazione su X, in cui un utente ha scritto: “Il GF ha fatto rimuovere il video in cui Lorenzo dice al suo amico Giglio: ‘Tranquillo, tu non esci, mi è stato detto che esce Helena‘”. L’utente della segnalazione prosegue: “Il video lo abbiano visto in molti, ma chi lo ha salvato non può pubblicarlo”. Già nella settimane scorse girava la voce che Lorenzo sapesse già prima della puntata il nome dell’eliminato. E ci avrebbe sempre azzeccato. Alla luce di ciò, vengono preannunciate possibili proteste durante la prossima puntata se anche stavolta la previsione di Lorenzo si avvererà: “Piersilvio non si immagina la confusione che faremo lunedì”.

Molti telespettatori hanno immediatamente chiesto chiarimenti sotto i post ufficiali del Grande Fratello. Un fan ha scritto: “Si sta parlando di un video eliminato in cui Lorenzo dice a Giglio di stare tranquillo perché gli autori gli hanno comunicato che lunedì uscirà Helena. Ma è vero? La stessa cosa successe con Amanda”.

Tuttavia, altre persone che hanno visto il filmato forniscono una versione diversa. Secondo alcuni, Lorenzo avrebbe semplicemente espresso un’opinione personale, dicendo che tra Giglio e Chiara ad uscire sarebbe stato Giglio, in quanto Chiara sarebbe una concorrente forte. Un altro utente ha commentato: “Non credete a queste teorie, Lorenzo ha solo espresso il suo pensiero”.

Rimane comunque una parte di pubblico scettica, che ricorda episodi simili avvenuti in passato: “Ha espresso il suo pensiero dopo il confessionale, proprio come accadde con Iago e Amanda. E guarda caso sono usciti davvero. Speriamo che questa volta sia solo una coincidenza“. Il dibattito resta aperto, e il pubblico attende con ansia la puntata di lunedì per scoprire se ci sia davvero un fondo di verità in queste accuse o se si tratti solo di un malinteso.