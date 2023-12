Importante novità su Barbara D’Urso, ormai vicinissima a dire addio a Mediaset anche in via ufficiale. E si è scoperto il suo futuro, quindi dove potrebbe andare, una volta che il contratto sarà definitivamente finito. Pier Silvio Berlusconi non solo non glielo ha rinnovato, ma in questa stagione non le ha affidato alcun programma, togliendole Pomeriggio Cinque presentato ora da Myrta Merlino.

E ora Barbara D’Urso potrebbe prendersi definitivamente la rivincita dopo il doloroso addio a Mediaset, anche se lei ha ugualmente portato avanti con gioia la sua vita recandosi anche all’estero. Presumibilmente romperà comunque il silenzio una volta che non avrà più effetto il suo contratto col Biscione, ma intanto sono già uscite interessanti indiscrezioni sul suo futuro.

Leggi anche: “Allora, Barbara D’Urso…”. Ciao Darwin, Bonolis nomina l’ex conduttrice Mediaset poi succede l’incredibile





Barbara D’Urso, addio a Mediaset quasi ufficiale: cosa farà in futuro

Barbara D’Urso non sarebbe affatto demoralizzata e il suo addio a Mediaset potrebbe addirittura rigenerarla. Novella 2000 è stato in grado di dare in anteprima una notizia importantissima sul futuro della presentatrice, nella sua rubrica Up and Down. Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma Carmelita sarebbe proiettata verso una nuova ed entusiasmante avventura.

Stando a quanto riferito da Novella 2000, Barbara D’Urso potrebbe finire a Tv8: “Avrà una trasmissione generalista per l’8. Sky già in passato ci aveva provato con un programma tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Una trasmissione di quel tipo è pane per Barbara. E c’è sempre in piedi l’ipotesi di ospitata a Sanremo“.

Quindi, secondo queste voci Barbara D’Urso condurrebbe un rotocalco sul canale gratuito di Sky. Non resta che aspettare altre informazioni ed eventuali interviste della conduttrice per confermare o smentire questa notizia.