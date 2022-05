“Luigi, aspetta un attimo”. Amici. Costretto a interrompere le prove per un imprevisto, poi il colpo di scena

A poche ore dalla finale di Amici 21 imprevisto per Luigi nelle prove. Il cantante recentemente ha fatto delle dichiarazioni che esulano dalla musica. L’allievo ha infatti ammesso di aver scoperto a 16 anni di essere malato di diabete: “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina. Anche se sono seduto, c’è tensione”.

Luigi, per il quale c’è stato un momento inaspettato durante le prove della finale, prevista per domenica 15 maggio, ha anche avuto una discussione con Alex: “C’è stato un distacco ma non lo sto vivendo male, sto andando avanti. Noto che rimarca sempre determinate cose, fa delle frecciatine”. Poi per i due è arrivata notizia bellissima: entrambi gli artisti hanno firmato con la 21Co, una nuova casa discografica indipendente.





Durante l’ultima puntata del daytime Luigi è stato chiamato per delle prove in studio. Il cantante si è presentato vestito in modo impeccabile e ha iniziato a suonare. Solo che poco dopo è saltato il collegamento con la chitarra. A questo punto uno dei tecnici gli ha portato una nuova chitarra. E Luigi si è accorto che era la stessa che suonava da piccolo. Poco dopo ecco la grande sorpresa per il giovane allievo.

Subito dopo aver preso in mano la chitarra Luigi ha chiesto: “Ragazzi, che cosa sta succedendo?”. Poi nello studio è entrato il suo papà. L’uomo, appena ha visto il figlio, non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere. I due, infatti, non si vedono da otto mesi a causa delle disposizioni anti-Covid per le quali i ragazzi sono chiusi in casetta. Tra le lacrime il papà ha detto: “Sono contentissimo di quello che stai facendo”. E anche a Luigi è scesa qualche lacrima…

Il papà ha detto al figlio: “Hai visto, hai fatto quello che volevi…”. Poi Luigi ha rivelato: “Ti ho ringraziato oggi, stavo scrivendo delle cose e ringrazierò anche te”. “Che mi devi ringraziare? – la risposta dell’uomo – ho fatto il genitore, ti ho accompagnato a scuola, volevi andare a studiare musica, abbiamo comprato le chitarre insieme… Sono orgoglioso di quello che stai facendo, i brividi ogni volta”. Insomma un momento davvero molto emozionante, una sorpresa che davvero Luigi non si aspettava: “Non pensavo riuscissi a venire, ti giuro è una cosa bellissima”.

“Mai successo prima”. Luigi e Alex, la notizia a pochi giorni dalla finale di Amici 21