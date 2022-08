Filippo Bisciglia, il suo nome salta fuori. Soffiata top: “Dalla brutta notizia alla gioia”

Bisognerà attendere fino alla prossima primavera per vedere nuovamente in onda La Talpa, il reality che Mediaset ha intenzione di rilanciare. Nel frattempo iniziano a circolare le prime indiscrezioni su come sarà il reality show nella sua rivisitazione targata Fascino. È il portale TvBlog che riporta i primi retroscena su quanto vedranno i telespettatori e ha cercato allo stesso modo di placare qualche curiosità in merito.

Secondo quanto risulta a TvBlog, in questa fase la Fascino starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il cast de La Talpa. Infatti si starebbe ragionando sulla possibilità che il cast del reality sia composto interamente o almeno parzialmente da nip, a dispetto del passato, quando a prendervi parte erano soltanto personaggi famosi. Se davvero l’idea si concretizzasse, si tratterebbe di una netta presa di distanza rispetto alle edizioni finora andate in onda. A scriverlo poche ore fa è stata anche la pagina Instagram Pipol Tv.





Filippo Bisciglia a La Talpa verso il ruolo di inviato

Dubbi ancora per quanto riguarda la conduzione. Anche in questo caso Tv Blog scrive che al momento la riserva non sarebbe stata sciolta. Di sicuro non ci sarà Simona Ventura. A precisarlo è stata proprio la conduttrice qualche mese fa sui social con un nettissimo “non se ne parla”. Altra ipotesi riguarda Silvia Toffanin che da una parte andrebbe a consolidare il feeling con Maria De Filippi, dall’altra permetterebbe alla conduttrice di sperimentarsi in uno spazio extra rispetto alla comfort zone di Verissimo.

“Ma per la conduzione non sono da escludere colpi di scena. Ricordiamo che Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti aveva auspicato che il conduttore de La Talpa “fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”, scrive ancora il sito. Inoltre circola un’altra voce che riguarda Filippo Bisciglia ed è sempre Tv Blog a riferirla. L’ex conduttore di Temptation Island sarebbe stato scelto come inviato della trasmissione che tornerà in onda a distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata. Per l’ex concorrente del Grande Fratello si tratterebbe di una sorta di ricompensa dopo la chiusura di Temptation Island.

Filippo Bisciglia è stato fino all’anno scorso il re di Temptation Island e per aver narrato il viaggio nei sentimenti di cinque coppie pronte a mettere in discussione il proprio rapporto. Chi segue Temptation Island lo sa bene: Filippo Bisciglia ha un rito: inaugura ogni puntata immortalandosi davanti al televisore del suo soggiorno. La foto su Instagram riscuote sempre un grande successo, con tanti like e complimenti ma sul social il conduttore si mostra spesso nel suo quotidiano.

