Gianni Sperti è una colonna portante di Uomini e Donne: da anni è uno dei due opinionisti – insieme a Tina Cipollari – del dating show condotto da Maria De Filippi. Ormai il suo è un ruolo ben definito e riconosciuto dal pubblico. Ora il programma è nella pausa estiva, ma il pubblico è in attesa di sapere chi saranno i protagonisti del trono classico e del trono over della trasmissione. Molto probabilmente torneranno al centro dello studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che con le loro discussioni hanno caratterizzato la parte finale di Uomini e Donne.

Blasting News ha lanciato un’indiscrezione top, che cambierebbe davvero tutti gli scenari che si vedrebbero in studio. Chi non ne sarebbe felice è Tina Cipollari, che non ha mai visto di buon grado questa vicenda. Ma andiamo a vedere insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi nella trasmissione Mediaset. Uomini e Donne potrebbe riproporre qualcosa che abbiamo viso già per diverso tempo e anche nella scorsa stagione. Ida Platano e Riccardo Guarnieri potrebbero avere un nuovo confronto in studio e chissà se riusciranno ad appianare tutte le divergenze.





Un’altra indiscrezione riguarda proprio Gianni Sperti. Ciclicamente gira la voce di un suo possibile addio a Uomini e Donne. Rumor che vengono prontamente smentiti dalla sua costante presenza in studio, registrazione dopo registrazione. Il settimanale Nuovo TV, come riporta Funweek, ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale Gianni Sperti potrebbe lasciare Uomini e Donne. Lo storico opinionista potrebbe dire addio alla sua poltrona perché impegnato in un altro programma televisivo che presto tornerà in onda in prima serata.

Gianni Sperti, secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione de La Talpa, reality che torna in onda dopo molti anni in prima serata su Mediaset. L’opinionista di UeD potrebbe aver deciso di rimettersi in gioco in un reality, cosa che quindi lo costringerebbe ad assentarsi dalle registrazioni di Uomini e Donne fino alla sua eliminazione dal gioco. Il posto, in quel caso, potrebbe rimanere vacante anche per mesi, motivo per il quale Maria De Filippi potrebbe decidere di sostituire momentaneamente Sperti con un altro opinionista.

Va detto e precisato che al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano conferma dai canali ufficiali del programma. Nel frattempo è certo che la prossima primavera La Talpa torna in tv. E alla conduzione potrebbe arrivare Silvia Toffanin. E, stando a quanto riferito dal settimanale DiPiù Tv, Queen Mary avrebbe deciso di puntare sulla collega Silvia Toffanin: “Si punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi”. L’inizio del programma sarebbe fissato per la primavera del 2023.

