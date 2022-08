Gianni Sperti insieme al nuovo tronista di Uomini e Donne. Questa la clamorosa indiscrezione venuta fuori in queste ore, con tanto di foto che ha immortalato l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Tra l’altro di questo personaggio famoso che potrebbe sedersi sul trono se ne stava parlando già da diverso tempo e questo ulteriore indizio, avuto grazie ad un utente da Very Inutil People, ha alimentato ancora di più i rumor legati al possibile arrivo di questo bellissimo ragazzo.

E tra l’altro di Gianni Sperti non ci si è soffermati solamente sul suo incontro col possibile nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui si è infatti baciato con Biagio D’Anelli al Twiga Beach Club, durante un party in spiaggia che ha visto la presenza di tantissimi volti di Mediaset e, appunto, anche tantissimi ex vipponi. A pubblicare diverse Stories della serata Biagio D’Anelli, che al GF Vip 6 ha avuto un flirt con Miriana Trevisan ma ora sembra essere tornato tra le braccia di Silvana Curcio.





Gianni Sperti col nuovo tronista di Uomini e Donne? Beccato con Antonio Medugno

Il clamoroso gossip è stato lanciato in queste ore e potrebbe rappresentare una prima svolta per la prossima stagione televisiva della trasmissione Mediaset. Gianni Sperti è stato avvistato in dolce compagnia con un ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ora potrebbe diventare il tronista di Uomini e Donne. Poi è emersa un’altra verità, in particolare c’è stata una doppia segnalazione contrastante, che ha comunque acceso i telespettatori del programma di Canale 5.

Secondo la segnalazione ricevuta da Very Inutil People, Gianni Sperti era in compagnia di Antonio Medugno: “Gianni Sperti e Antonio Medugno insieme alla stazione di Forte, sarà qualcosa inerente Uomini e Donne?”. E poi è stato aggiunto: “Erano ad un evento insieme al Twiga e prendono il treno insieme perché Gianni sta a Roma ed Antonio a Napoli, quindi sono sullo stesso treno…Niente Uomini e Donne, forse Isola dei Famosi per Antonio Medugno”, è stata la conclusione.

Parlando di Uomini e Donne, l’ex volto Simone Florian torna single. Molti fan non se lo sarebbero mai aspettato eppure le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno confermato tutto. Chiusa la relazione con Eleonora Prezioso a cui Simone era legato da più di due anni: “Faccio un post,un post per essere chiaro una volta sola, mi state scrivendo in tanti, tantissimi”.

Gianni Sperti e l’ex GF Vip, sorpresa: scatta il bacio alla festa in spiaggia