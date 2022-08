Gianni Sperti, scatta il bacio. Continuano le vacanze dell’opinionista di UeD, che per la cronaca tornerà in onda il prossimo 19 settembre. Ma, udite udite, forse lui non sarà in studio. O meglio, la sua presenza e quella di Tina Cipollari sarebbe confermata per la prima parte della nuova stagione ma, in primavera, potrebbero esserci dei cambiamenti.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Gianni Sperti sarebbe infatti in pole position per prendere parte al cast del reality show La Talpa, che in questa nuova edizione sarà prodotto proprio da Fascino di Maria De Filippi.





Gianni Sperti bacio in vacanza con l’ex GF Vip

La messa in onda de La Talpa, che torna in tv dopo tanti anni, è prevista per la primavera 2023 sulla rete ammiraglia Mediaset e, se è vero che ci sarà anche l’opinionista nel cast, allora dovrebbe abbandonare in anticipo UeD per diventare un concorrente dell’attesissimo reality show. Ma non è niente di sicuro, è chiaro.

Tornando all’attualità, i video del bacio di Gianni Sperti con l’ex GF Vip stanno facendo il giro della rete. Siamo al Twiga Beach Club, durante un party in spiaggia che ha visto la presenza di tantissimi volti di Mediaset e, appunto, anche tantissimi ex vipponi.

A pubblicare diverse Stories della serata Biagio D’Anelli, che al GF Vip 6 ha avuto un flirt con Miriana Trevisan ma ora sembra essere tornato tra le braccia di Silvana Curcio, con cui sarebbe anche pronto a convivere. Ed è sempre lui che condivide i video prima dell’incontro e poi del bacio con Gianni Sperti. Sono grandi amici, quindi zero gossip, ma sono bastate quelle immagini a far parlare i fan.

