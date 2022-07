“Lui con lei…”. Gianni Sperti, il gossip con la vip più formosa (e bellissima) della tv

Uomini e Donne, Gianni Sperti avrebbe messo gli occhi su di lei. Secondo Dagospia sì. In queste settimane sono rimbalzate voci sulla sua presenza al dating anche nella prossima stagione. Per l’opinionista così come per Gemma Galgani potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne. Il dubbio è forte e da parte sua nessun commento è arrivato in proposito. Molto probabilmente però non lascerà il suo posto dove ormai è diventato una vera e propria icona.



Apprezzate e discussa dentro e fuori. Gianni infatti ha vissuto anni travagliati. Gianni Sperti durante la pandemia ha dovuto far fronte a un doloroso lutto, quello della perdita del padre. La scomparsa dell’amato genitore ha portato l’ex ballerino a cambiare abitudini e religione. “Non sono più cattolico – ha affermato a Novella2000 -. Sono al 50% buddista. La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo”.





Uomini e Donne, per Gianni Sperti nuova fiamma dopo Paola Barale?



Così mentre fatica a trovare l’amore. Paola Barale è stata una persona importante per lui, anche se il matrimonio non è andato come doveva. “Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare. A me restano solo ricordi positivi, quando mi capita di pensarci”. Ora però sembra pronto a farsi avanti con un’altra stella del mondo dello spettacolo.



Parliamo di Cristina Buccino. Il portale diretto da Roberto D’Agostino così almeno la pensa: “Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar.”



Cristina Buccino è una famosa influencer italiana che ha lavorato anche nello spettacolo e come modella. È stata notata per la prima volta da un fotografo e da allora si è concentrata nella carriera da modella e influencer: il suo account Instagram conta infatti 2,6 milioni di followers.

“Lascia Uomini e Donne”. Gianni Sperti, nel futuro dell’opinionista c’è un nuovo programma