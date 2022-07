Gianni Sperti lascia Uomini e Donne? Il gossip rimbalza su tutte le riviste patinate e sui siti specializzati. Un addio sul quale l’opinionista ed ex marito di Paola Barale non si è ancora pronunciato. In queste settimane ha avuto ben altro per la testa. Lo abbiamo infatti visto in vacanza alle prese con tante peripezie. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto”.



“Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”, aveva scritto. Anche Gianni Sperti era stato vittima del caos aeroporti che sta paralizzando l’Europa in questo periodo estivo. Durante la vacanza non ha perso l’occasione per mandare una frecciata affettuosa a Gemma Galgani.





Gianni Sperti lascia Uomini e Donne per La Talpa?



“Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma”, ha scritto Gianni Sperti su Instagram durante la vacanza. Tina Cipollari ha subito ricondiviso la Storia, mentre Gemma Galgani gli ha anche risposto. (Leggi anche “Devi andare a f…”. Uomini e Donne, scontro durissimo tra Tina Cipollari e Gianni Sperti)



“La tua fortuna è che l’unica vera ‘mummia’ può essere fotografata facendo anche meno strada”, il commento della dama allo sfottò di Gianni Sperti. Gianni e Gemma che sembrano accomunati da uno stesso destino: per entrambi si parla di addio al programma. Il motivo? Tra i nomi in pole position per la Talpa ci sarebbero loro.



Per l’opinionista così come per la dama torinese potrebbe arrivare questa nuova esperienza televisiva e per entrambi significherebbe lasciare lo studio di Uomini e donne. Il dubbio è forte. Per scoprire se Gianni Sperti e Gemma Galgani prenderanno per davvero parte alla quarta edizione de La Talpa su Canale 5 ora bisogna solo aspettare.

