“Si prende il reality”. Silvia Toffanin, rivoluzione a Mediaset. La decisione di Berlusconi

Silvia Toffanin condurrà La Talpa. TVBlog ha lanciato questa indiscrezione che non è stata, per il momento, nè smentita nè confermata. Secondo il portale la conduttrice di Verissimo, sebbene non abbia mai avuto esperienze al timone di programmi simili, è la candidata numero uno per raccogliere il testimone di Paola Perego.

Silvia Toffanin condurrà La Talpa, il programma andato in onda per tre stagioni su Mediaset e ormai in letargo dal 2008. Nonostante non abbia mai condotto reality in prima serata, la conduttrice di Verissimo ha da sempre dimostrato di possedere le qualità giuste per condurre qualsiasi show. Tra l’altro Maria De Filippi l’ha fortemente voluta per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma. “Ecco quindi la decisione che affiderebbe una nuova edizione della Talpa a Fascino e consensualmente la sua conduzione a Silvia Toffanin, in una sorta di affare di famiglia”, si legge su TVBlog.

La Talpa dunque è pronta a uscire da un letargo di quattordici anni e rivedere la luce ma con occhi diversi. Cambia la produzione e la conduttrice ma il gioco resta lo stesso: trovare e smascherare “la talpa”, ossia chi si nasconde in incognito tra i concorrenti. Tale compito è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati.

