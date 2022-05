“Questo è per voi”.Silvia Toffanin, succede durante l’ultima puntata di Verissimo

Silvia Toffanin, il gesto inaspettato. Tutto nel corso della puntata di Verissimo quando davanti alle telecamere la conduttrice si è rivolta al pubblico esternando un pensiero significativo. Infatti come molti altri programmi televisivi, anche Verissimo chiude la stagione con un record di ascolti senza pari. Ecco cosa è successo nel corso della diretta. Silvia Toffanin, mai vista così prima di ora.

Silvia Toffanin, un successo indiscutibile alla guida del timone di Verissimo, che nel corso della stagione ha avuto modo di ospitare celebri volti del mondo dello spettacolo e non solo. Un salotto che mette gli ospiti a proprio agio nel corso delle piacevoli interviste ormeggiate da una conduttrice più che apprezzata.





Silvia Toffanin, il gesto inaspettato nel corso della puntata arriva alla luce di un successo indiscutibile che ha visto la conduttrice andare incontro anche a un promozione al doppio appuntamento della domenica. Ringraziamenti sinceri e dovuti quelli di Silvia Toffanin che ha rivolto parole di affetto verso chi ha reso tutto questo possibile. (Silvia Toffanin e Pier Silvio, colpo di scena).

“Voglio dire un grazie gigante a tutta la squadra che lavora a Verissimo. Tutte le persone dello studio, gli autori, i giornalisti, la regia, tutti. E proprio perché loro per me sono una famiglia ve li voglio presentare con questo filmato”, sono state le parole commosse di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin saluta tutti i collaboratori del programma ma anche il pubblico più affezionato sottolineando: “Ma non vi lasceremo soli”. I fan del programma e della conduttrice potranno segnare sul calendario un doppio appuntamento, quello previsto per Verissimo – Le Storie, ma anche per sabato prossimo con il meglio della trasmissione mentre per la nuova stagione del format Silvia Toffanin rassicura: “Ci vediamo a settembre”.

