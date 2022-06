Silvia Toffanin a Verissimo ha ottenuto dei risultati davvero importanti nella stagione da poco terminata. Ancora una volta ha dimostrato all’emittente Mediaset che la sua trasmissione è in grado di attirare milioni di telespettatori, grazie alle sue interviste molto schiette e decisamente commoventi. Ora, comunque, è stata diffusa un’indiscrezione fondamentale sul suo futuro. Una decisione sarebbe già stata presa e sicuramente lei sarà già stata informata della scelta operata dal ‘Biscione’.

Silvia Toffanin a Verissimo, precisamente nell’ultima puntata, ha fatto un gesto importante verso il pubblico e ha detto: “Voglio dire un grazie gigante a tutta la squadra che lavora a Verissimo. Tutte le persone dello studio, gli autori, i giornalisti, la regia, tutti. E proprio perché loro per me sono una famiglia ve li voglio presentare con questo filmato”. Lei ha salutato tutti i collaboratori del programma ma anche il pubblico più affezionato sottolineando: “Ma non vi lasceremo soli”.





Silvia Toffanin e Verissimo, la decisione di Mediaset

Si sta vociferando in questi giorni del palinsesto 2022-2023 di Mediaset, che riguarda inevitabilmente anche Silvia Toffanin e Verissimo. Ma prima di dirvi cosa sarebbe stato deciso su di lei, sappiamo che Nicola Savino non dovrebbe avere altri incarichi dopo che l’Isola dei Famosi sarà finita. Inoltre, confermatissime sono le trasmissioni Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi così come Barbara D’Urso, che non avrà problemi e a partire dal prossimo mese di settembre ritornerà in studio.

Non sarebbe confermata invece la conduzione di Belen Rodriguez a Le Iene. Parlando invece di Silvia Toffanin e di Verissimo, la rivedremo ancora al lavoro fino al 2023. Non ha avuto dubbi Mediaset, che l’ha confermata a pieni voti. Era davvero impossibile immaginare che potesse esserci decisione diversa, visto che i dati relativi agli ascolti televisivi sono stati clamorosi e incredibili. Non resta adesso che pazientare per la stagione estiva e poi ripartirà proponendo altre interessanti interviste.

Di Silvia Toffanin si era parlato anche della sua sfera privata, con l’ipotesi matrimonio con Pier Silvio Berlusconi. Ma Il Fatto Quotidiano è riuscito ad apprendere in anteprima che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non dovrebbero unirsi in matrimonio nemmeno stavolta: “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi”. Di più non è dato sapere.

