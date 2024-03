Post finale ad alta tensione quello del Grande Fratello. Tra Josh Carter Rossetti, fratello di Greta, e Massimiliano Varrese si è sfiorata la rissa fuori dagli studi dopo la finale vinta da Perla Vatiero. Come dimostrano alcuni vdeo pubblicati su X, un infuriato Josh avrebbe preso a calci una porta e tirato diversi pugni al muro per dirigersi in modo minaccioso verso un’auto in cui c’era Massimiliano Varrese, ex fidanzato di Monia, ex concorrente del Grande Fratello e attuale compagna di Rossetti.

A quel punto sono intervenuti in tanti per fermarlo ma lui è riuscito comunque a tirare alcuni calci al veicolo. A scatenare la rabbia del fratello di Greta sarebbe stato un commento di Massimiliano Varrese all’indirizzo di Monia La Ferrera. Non solo, ora sembra che il fratello di Greta abbia minacciato un’altra persona. Ma andiamo con ordine.

Josh Rossetti minaccia Gabriele Parpiglia

Josh Rossetti è stato intervistato da Gabriele Parpiglia e su Radio Cusano si è parlato di quanto avvenuto fuori dagli studi del Grande Fratello. “Io Monia l’ho spinta per allontanarla da una situazione pericolosa dove poteva arrivarle un pugno o uno schiaffo da parte di qualcuno che non ero io. Perché io ero circondato da cinque buttafuori, ricordiamolo“, ha detto il fratello di Greta Rossetti.

Poi si è scagliato contro il giornalista. Come riporta Biccy, Joash ha detto: “La tua nomea in giro, Gabriele, non è bellissima poi se ti metti a fare così capisco il perché la tua nomea non è bellissima. […] A me non me ne frega un c4zz0! Io ti compro, te e la tua trasmissione. A me non me ne frega un c4zz0! Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c4zz0 credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…”.

Quando Gabriele Parpiglia gli ha ricordato di essere uno dalla querela facile, Josh Rossetti si è infuriato e lo ha minacciato: “Fammi una querela, fammela che io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Querelami uomo di m3rda! Fammi la querela, querelami che al telefono non ti dico niente ma non ti preoccupare, querelami! Gabriele, io non faccio televisione, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Io se devo cavare gli occhi, cavo gli occhi e non me ne frega un cavolo. […] Ma chi c4zz0 è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola, non ti preoccupare”.

Quando Gabriele Parpiglia è intervenuto, Josh Rossetti ha continuato a minacciarlo: “Gabriele non fare il fenomeno, non fare il fenomeno. Non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio…non fare il fenomeno! Turchese, togli questo uomo di m3rd4! Togli questo mezzo uomo sennò io non faccio l’intervista. […] Parpiglia – continua la ricostruzione di Biccy – ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta (…) Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di p”. Il giornalista ha poi detto di aver sporto denuncia nei confronti di Josh Rossetti.