Anche se manca ancora un po’ all’inaugurazione della nuova Casa, si parla sempre di più del GF Vip (o semi Vip) 8. Questo anche perché pare che Pier Silvio Berlusconi in persona sia sceso in campo per arginare la deriva trash che ultimamente ha interessato alcuni dei programmi di punta Mediaset. Tra questi, appunto, anche il reality show che sarà guidato, ancora una volta, da Alfonso Signorini. Ci sarebbe anche già un’esclusione a prescindere e infatti, riporta il sito Fanpage, “gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise”.

“I due pilastri a cui attenersi sarebbero: ‘No influencer e no OnlyFans’, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella Casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans”. Ma ci sarebbero anche già due nomi in pole position nel ruolo di vippone per volere di Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip, “la figlia vip ha fatto il colloquio”

Secondo indiscrezioni, per ora non confermate, i due nomi scelti sarebbero quelli di Justine Mattera e di Fiordaliso. Tra gli altri, invece, sarebbe sceso il veto sull’ex senatore Antonio Razzi, la cui firma era data ad un passo scatenando, tra l’altro, la reazione del pubblico che non vedeva l’ora di vederlo all’opera.

Una nuova indiscrezione arriva in queste ore da Amedeo Venza, secondo cui la figlia vip avrebbe sostenuto il primo colloquio con gli autori del GF Vip: “Anche la figlia di Guendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GF!!! Se la pera non cade mai lontano dall’albero non vedo un miglioramento… Avvisate subito Pier Silvio!!!”.

Lei è Gaia Nicolini, 19 anni, e maggiore dei figli della Tavassi, già concorrente del GF. Nonostante sia giovanissima, è nota sui social e a settembre dello scorso anno è arrivata alle prefinali di Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Roma. Non ha mai nascosto il desiderio di diventare un’attrice e certamente l’esperienza al reality potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Ma nel dare la notizia l’esperto di gossip sottolinea come questa scelta – sempre che ci sia stata – non sia proprio in linea con quanto chiesto da Pier Silvio Berlusconi…