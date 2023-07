“Cinica e spietata”. Parole choc su Barbara D’Urso, parla la vip: che cosa ha scoperto sul suo conto

Barbara D’Urso senza pace, la conduttrice sembra vivere un momento davvero nero. Nelle ore scorse era arrivato il no di Amadeus ad una possibile presenza della conduttrice al Festival di Sanremo 2024 sul quale, pare, Carmelita puntasse. Di sicuro una professionista del suo calibro non avrà problemi a ricollocarsi nel giro di qualche mese forte, anche, del sostegno di una parte del pubblico che cerca di farle sentire il suo sostegno in questo momento difficile. Chi, invece, non le fa sconti è Selvaggia Lucarelli.

Sulle colonne del Fatto Quotidiano la giornalista scrive: “Quando Barbara d’Urso dice, in questi giorni, che il trash in Mediaset non lo fa solo lei, ha anche ragione. Quello che le sfugge però è la differenza tra il trash variopinto, popolato da personaggi naïf, rumorosi, sopra le righe e sotto la terza media e quello cattivo, che affonda le radici nelle disgrazie personali”.





Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Non ho pena di lei”

“Nelle faide familiari, nelle liti per eredità, separazioni, corna, malattie, violenza. La spietatezza di Barbara d’Urso, in questi anni di sua televisione feroce, in cui valeva tutto, dall’invitare un Francesco Nuti mostrato con cinismo impietoso quando la malattia lo aveva già divorato allo sguazzare nella squallida vicenda Moric-Corona e il sofferente figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”, ha scritto la giornalista.

Proprio per questo motivo la giornalista ha affermato anche di non riuscire a provare pietà e dolore: “Si potrebbe anche empatizzare se non fosse che di sofferenza e rabbia, in questi anni di tv in cui i suoi ascolti contavano più dei rapporti umani, di ciò che è giusto, di ciò che è rispettoso delle persone e della cronaca, Barbara d’Urso ne ha provocata tanta e senza mai mostrare alcun pentimento”.

Chi lo sa se Barbata D’urso deciderà di rispondere. Le sue ultime parole risalgono all’intervista rilasciata a Repubblica nel quale ha spiegato per filo e per segno la sua verità a cominciare dal fatto che, fino all’ultimo, Mediaset l’ha tenuta allo scuro dello stop a Pomeriggio 5.