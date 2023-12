X Factor, la richiesta di Fedez in diretta tv. Edizione densa di colpi di scena e di emozioni alle stelle, soprattutto nel corso della semifinale, che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori e fan del programma di successo. Conto alla rovescia iniziato dunque per la proclamazione del vincitore indiscusso, ma nel frattempo non mancheranno altri momenti esilaranti da scrivere nella storia della trasmissione. Proprio come quella che vi stiamo per raccontare e che tira in ballo il nome di uno dei giudici, il rapper Fadez.

La strana richiesta di Fedez a X Factor. Chi è fan del programma già sa che le sorprese nel corso delle puntate sono davvero sempre pronte dietro l’angolo. E non ultima, quella che tira in ballo il nome del marito di Chiara Ferragni. La vicenda sopraggiunge a pochi giorni dall’allontanamento di Morgan dalla trasmissione. Il rapper ha dunque ripreso alcune dichiarazioni del cantante in diretta tv.

La strana richiesta di Fedez a X Factor: “Scusatemi, ma devo proprio andare…”

Fedez, davanti alle telecamere, ha dunque affermato: “Voglio dire una cosa a Morgan. Se pensa che abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma, dovrebbe dirlo anziché insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le pa**e di dire che ho fatto clientelismo in questo programma. E voglio dire un’altra cosa. Caro Morgan se vuoi essere ribelle e pensi che sia tutto pilotato, lo devi dire dentro il programma”.

Insomma, non si può certamente dire che Fedez non si sia tolto qualche sassolino dalle scarpe. Il giudice ha poi aggiunto: “Non quando ti danno un calcio nel cuo e te ne vai via, che è più semplice. Non voglio dare altre spiegazioni, non sono anti-ribelle né anti-sistema. Io sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con sua mamma, con l’avvocato, ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi a nessuno”.

Al di là di questa parentesi aperta dopo la quale i fan attendono una replica da parte di Morgan, sempre nel corso della diretta tv a non passare inosservata è stata una richiesta di Fedez che ha decisamente divertito il pubblico. Il rapper, per farla breve, durante la diretta ha avvertito il bisogno fisiologico di andare in bagno per fare la pipì. E ovviamente la clip del momento in cui il rapper chiede di poter andare in bagno non poteva che fare presto il giro del web.