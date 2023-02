Fedez torna sui social. Il rapper aveva tentato un primo approccio con i fan in tarda notte pochi giorni fa, rendendo noto un messaggio in cui molti hanno visto una dedica alla moglie Chiara Ferragni. “Io la tua calamita, tu la mia”, peccato che però il rapper ha poi deciso di rimuovere il messaggio dopo pochi secondi lasciando cadere nuovamente il mistero sulla bufera che ha fatto seguito alle note vicende sul palcoscenico di Sanremo 2023.

Fedez torna sui social. Ci riprova, questa volta, con l’intenzione di mettere in chiaro la situazione che ha fatto seguito a quanto accaduto davanti alla platea del Teatro Ariston di Sanremo. Il rapper ha reso noto sul social uno stralcio di telefonata in merito all’inchiesta che la giornalista di “Fuori dal coro” pare stia conducendo sul suo conto: Fedez fa sapere a tutti che la giornalista sta chiedendo “ai miei amici se sono omosessuale”.

Fedez torna sui social: il duro attacco a Mario Giordano

Fedez rivolge il suo appello: “Allora oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”. Poi il rapper aggiunge: “Questa non è un inchiesta,… è la cloaca del giornalismo”.

Poi Fedez decide di rivolgersi anche a Mario Giordano: “Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o. Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male? Mario Giordanino… Teste di c**o”. E aggiunge: “Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio”.

Fedez prosegue: “Quindi va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand’era adolescente….Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto”.

Immediata la replica da parte del conduttore di “Fuori dal coro”: “Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.