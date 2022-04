Federico Fashion Style è uno dei personaggi tv più famosi degli ultimi anni. Federico Lauri, questo il suo vero nome, ha svelato tante cose inedite della sua vita privata qualche tempo fa a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin ha affrontato il suo passato, la sua sessualità e anche la difficoltà di avere un figlio. Ha anche lasciato tutti di stucco quando ha spiegato perché ha dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitore assieme a Letizia.

“Noi provavamo da tre anni ad avere una figlia – le parole di Federico Fashion Style – Per me è stata un’attesa lunga, abituato come sono ad avere le cose subito. Abbiamo deciso di fare la fecondazione: lei nel prelievo degli ovuli ha avuto un’emorragia interna, l’ospedale non se ne accorse. Poi si scoprì che aveva mezzora di vita. Chiamai un’ambulanza che la portò in un ospedale privato dove fu operata. Lei ha avuto una forza incredibile di farsi impiantare di nuovo gli ovuli da cui è nata nostra figlia”. Ora è la compagna di una vita, Letizia Porcu, a svelare un altro grande dolore privato.





Dopo la nascita della piccola Sophie Maelle, che oggi ha 5 anni, Letizia Porcu fidanzata di Federico Fashion Style da quando aveva 16 anni ha avuto un grave problema. Il suo decolleté risultava ‘completamente svuotato’. Dal momento che la 32enne voleva recuperare la sua sensualità ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Operazione che è stata eseguita a febbraio 2022. Le sono state impiantate nuove protesi e poi le è stata asportata la pelle in eccesso.

Letizia Porcu oggi racconta al settimanale Nuovo quello che ha dovuto attraversare: “Il terzo e quarto giorno dopo l’operazione ho toccato l’apice del dolore. Oggi per fortuna ho ripreso in mano la mia vita di sempre e i brutti momenti sono solo un lontano ricordo”.

Ma non è stato semplice. Per un mese, infatti, la compagna di Federico Fashion Style non riusciva a prendere in braccio la sua bambina. Anche se la cosa più difficile è stata non poter dormire se non a pancia in su. Sulla scelta di sottoporsi ad intervento lo stesso ex Ballando con le stelle e oggi giurato de La Pupa e il Secchione Show si è detto favorevole. Lui non è mai stato contrario contrario alla chirurgia estetica. Mentre sul matrimonio, beh, questa è un’altra storia…

