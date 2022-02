Federico Fashion Style, nozze in vista? Per il parrucchiere dei Vip i fiori d’arancio stentano ancora a emanare il loro profumo nell’aria, seppur accanto a Letizia Porcu il celebre hair stylist abbia trovato la serenità che andava cercando. La coppia è unita dal 2013 e nel 2017 ha dato alla luce la bellissima Sophie Maelle.

Nonostante sia felicemente fidanzato da diverso tempo e sia anche papà di una bellissima bambina a cui Letizia ha deciso di dedicare lo shop online di abiti che per l’appunto si chiama Sophie Maelle Shop, Federico Fashion Style ha spesso risposto ad alcune ipotesi sulla sua presunta omosessualità: “Le persone devono per forza etichettarti e per la gente indossare paillettes equivale ad un orientamento sessuale”, ha affermato.

E ancora: “Mi sono rassegnato perché ho capito che la gente non la puoi cambiare. Io però vado avanti per la mia strada: se una cosa mi dà sicurezza, fosse anche un abito, non mi ferma nessuno”. Ma se Federico Lauri ha trovato l’amore al fianco della splendida Letizia perché temporeggiare nel chiederle la mano? Lauri ha posto chiarezza in merito alla questione.





“Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”. Momenti felici al fianco di Letizia Porcu non ultimo quando nella loro vita è finalmente arrivata Sophie Maelle.

“Non è stato facile. Siamo andati avanti e poi nel 2017 è arrivata. Mia figlia Sophie mi ha cambiato la vita letteralmente e così ho voluto condividere le difficoltà che io e mia moglie abbiamo attraversato per averla”, ha ammesso Federico Fashion Style, per poi sottolineare: “Mai perdere la speranza”, afferma: “ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà”.