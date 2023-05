Federica Pellegrini, ieri la divina è stata ospite da Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che Tempo che Fa in onda ieri domenica 14 maggio. Pellegrini, ospite in studia con il marito Matteo Giunta, ha presentato il suo libro ‘Oro’ edito per La Nave di Teseo. Un libro dove alza il sipario su una parte sconosciuta della sua vita: “Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice”.

>”Cosa l’ha ucciso”. Mangia un piatto di verdura e subito dolori atroci. La corsa all’ospedale, ma Stefano muore dopo due giorni di agonia

“La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all’assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce. La fame o l’inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento”.





Federica Pellegrini, confessione choc da Fabio Fazio: “Ero bulimica”

E ancora: “All’inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma dopo un po’ non era più quello”. Il momento più difficile poco dopo il trasferimento a Milano quando ha dovuto fare i conti con la bulimia: “La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo”. Clicca qui per vedere il video integrale.

“Lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa. Vomitare era un po’ come ripulirsi la coscienza e anche la mia maniera di metabolizzare il dolore. Si chiama bulimia ma io non lo sapevo. La bulimia per me non era il problema, era la soluzione. Il mio modo di dimagrire senza sacrifici mangiando tutto quello che volevo”.

Ad accorgersi che qualcosa non andasse è stata la madre: “Vedendomi in tv si era accorta che qualcosa non andasse”. Ma non è tutto qui: Federica Pellegrini nel libro parla della dismorfia: disturbo mentale per cui ci si preoccupa per un aspetto del proprio corpo ritenendolo non normale. “In quegli anni io mi vedevo un mostro”, raccontava. Nei mesi scorsi anche un altro vip aveva raccontato di soffrire di questo disturbo: il cantante è due vincitore di Sanremo, e quarto all’ultima edizione di Eurovision, Marco Mengoni.