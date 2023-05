Episodio clamoroso vissuto da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, protagonisti del programma Pechino Express. Nella finalissima non ce l’hanno fatta a vincere, infatti sono stati battuti da Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ma a fare discutere è stato qualcosa che hanno fatto marito e moglie. In particolare è stato lui a compiere un gesto che ha fatto il giro della rete in poche ore. C’era chi avesse pensato a tutt’altro e poi è stata lei a chiarire tutto.

Infatti, mentre Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano alle prese con una prova del programma televisivo, ecco succedere l’impensabile. Ovviamente il pubblico è rimasto a bocca aperta, dato che sembrava proprio si stesse parlando di qualcosa di incredibilmente hot. Una situazione quasi da censura, ma fortunatamente l’ex campionessa di nuoto è riuscita a spiegare tutto senza comunque dire qualcosa di particolare. Ma con un atteggiamento inequivocabile.

Leggi anche: “Vergogna”. Pechino Express, polemica dopo la finale. Spunta il nome di Federica Pellegrini





Federica Pellegrini e Matteo Giunta, lui dice: “Lo metto in bocca”

Le parole dette dal marito di Federica Pellegrini hanno fatto subito scalpore. Matteo Giunta si è rivolto infatti verso la donna, la quale non era perfetta durante la prova. Dovevano fare una cosa insieme e all’improvviso lui ha esclamato: “Amore, se ti muovi te lo metto in bocca“. Ovviamente i pensieri della gente sono stati i più disparati, dato che sembrava alludere a qualcosa di parecchio intimo. Ma poi si è scoperta la verità.

Parlavano esattamente di pennelli, visto che dovevano entrambi dipingere i rispettivi volti. Quindi, nulla di volgare o comunque vietato ai minori. Capendo però l’imbarazzo creato dalla frase del coniuge, Federica Pellegrini ha riso immediatamente. E un internauta ha commentato sui social: “Grazie Fede per aver riso prima tu, ci sentiamo meno in colpa”. Un momento che alla fine si è rivelato parecchio divertente. E quindi loro hanno fatto parlare ancora una volta delle proprie persone, nonostante la sconfitta.

Su Instagram Federica Pellegrini ha commentato così la fine di Pechino Express: “È stato un bel viaggio.

Di quelli che ci porteremo dentro e sulla pelle. Abbiamo conosciuto un sacco di belle persone. Torniamo a casa più forti di prima, ma questo forse non ci serviva”.