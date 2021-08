Mattino 5, slitta il ritorno in tv. Federica Panicucci adesso trema: la decisione arriva dai vertici Mediaset

Federica Panicucci, il colpo di scena arriva oggi. Tanti i cambiamenti in vista per il palinsesto di Canale Cinque. Tra indiscrezioni e conferme ci ha pensato il sito Dagospia a diffondere la notizia che riguarda da vicino il programma Mattino Cinque, dove Federica Panicucci è affiancata da Francesco Vecchi.

Non solo Barbara D’Urso e i suoi noti salotti televisivi al centro della scena. La novità di oggi stabilisce un cambiamento anche per quanto riguarda le sorti del programma Mediaset condotto dalla coppia televisiva Panicucci-Vecchi.

Il pubblico italiano, infatti, attende l’inizio della nuova stagione del talk lunedì 6 settembre, ma non sarà così. Nulla da temere per i più appassionati del programma, perché il cambiamento in vista solleva solo una ‘questione’ di tempistiche diverse rispetto quelle iniziali.





Uno slittamento di due settimane, dunque, che dal 6 settembre salta dritto verso la fine del mese, ovvero il 20. Una scelta che ha anche un motivo ben preciso, reso noto sempre da Dagospia. Pare che dietro alla decisione ci sia un motivo ben preciso.

La notizia, è bene sottolinearlo, dovrà comunque andare incontro a una conferma ufficiale dai vertici Mediaset, ma al momento pare che dietro alla decisione dello slittamento ci sia Simona Branchetti e il suo Morning News. Infatti Simona Branchetti avrà così a disposizione più tempo e più spazio per fare il suo boom di ascolti, potendo finire in bellezza con gli ottimi risultati ottenuti dal suo Morning News, programma di informazione in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.