Federica Panicucci ha fatto commuovere proprio tutti in queste ultime ore. La bravissima conduttrice di ‘Mattino Cinque’ ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per esprimere tutta la sua tristezza nel ricordare una persona che non c’è più. E non stiamo parlando di uno qualunque, ma di una figura fondamentale della sua vita che purtroppo è deceduto troppo presto. Le sue sono parole molto forti ed emozionanti e i suoi fan le hanno subito manifestato vicinanza assoluta.

Pochi giorni fa Federica Panicucci ha commesso una gaffe proprio a finire della trasmissione, ovvero quando ha ricordato ai telespettatori tutta la programmazione in vista del weekend sui canali Mediaset. Ha del tutto dimenticato di nominare Ilary Blasi. Una gaffe che ha accompagnato un altro momento televisivo che avrebbe visto la padrona di casa porgere le sue scuse all’ospite a cui non ha potuto concedere molto spazio. Ovviamente si è trattato di un gesto totalmente involontario.





Federica Panicucci, messaggio in ricordo del papà morto

Già durante l’intervista con Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Federica Panicucci aveva detto: “Spesso faccio vedere ai miei figli i video che ho sul telefono. Loro ricordano tutto di lui. Lui stava moltissimo con noi, giocava tanto con i suoi nipoti. Ed è andato via troppo presto. Io lo sogno sempre tantissimo, lo sogno che mi abbraccia, i nostri abbracci sono stati l’ultima cosa prima che lui andasse. E quindi secondo me è per questo che io lo sogno così tanto. Io lo abbracciavo, sapevo che sarebbe andato via. Le ultime ore con lui un regalo importante”.

Dunque, Federica Panicucci ha voluto ricordare il suo papà nella giornata del 25 aprile, ovvero quando era nato. E sui social ha postato: “Non passa un giorno senza che io non pensi a te. E mi manchi. Tanto. Sempre.

Buon compleanno papy, buon compleanno nonno adorato. Sei sempre con noi”. E ha voluto pubblicare un’immagine dei genitori in compagnia dei nipoti in uno dei momenti più belli del compianto padre. Immediatamente sono arrivati numerosissimi messaggi dei suoi follower.

Queste le principali reazioni dei seguaci di Federica Panicucci: “Sono sicura che vi guarda da lassù ed è fiero”, “Capisco benissimo cosa provi, un abbraccio”, “Sarebbe bello vederlo in foto con la sua splendida figlia”, “Buon compleanno splendido papà”. E ancora: “Sei meravigliosa anche per questo”, “Lui è accanto a voi sempre, vi guarda sereno e voglio darvi un enorme abbraccio”.

