Federica Panicucci, un’altra clamorosa gaffe a distanza di pochi giorni. Un appuntamento imperdibile quello previsto per molti telespettatori sintonizzati per seguire l’ultima puntata settimanale del programma Mattino 5. La padrona di casa si è concesso un altro scivolone in diretta tv. Ecco cosa è accaduto.

Non sono trascorsi molti giorni da quando Federica Panicucci è stata la protagonista indiscussa di una gaffe avvenuta in diretta tv. Nel bel mezzo del servizio della giornalista Barbara Montrasio sulla sovrana della Gran Bretagna, la conduttrice non si è resa conto di avere ancora il microfono aperto, e ha così commentato: “Quanto dura questo servizio?”.





E a distanza di pochi giorni da quel esilarante momento televisivo, Federica Panicucci ha commesso un’altra gaffe proprio a finire della trasmissione, ovvero quando ha ricordato ai telespettaroti tutta la programmazione in vista del weekend sui canali Mediaset.

“Vi diamo un po’ di appuntamenti per il weekend…Stasera Rete 4 Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado…E poi nel weekend su Canale 5 in prima serata c’è Amici, poi domani pomeriggio ci sarà anche Verissimo…”, ha annunciato Federica Panicucci con sguardo fisso verso le telecamere. Ma ha dimenticato ‘qualcuno’.

Federica Panicucci ha del tutto dimenticato di nominare Ilary Blasi. Una gaffe che ha accomapgnato un altro momento televisivo che avrebbe visto la padrona di casa porgere le sue scuse all’ospite a cui non ha potuto condere molto spazio: “Mi perdoni Francesco per la lunga attesa…Oggi in diretta è andata purtroppo così, ma spero di rimediare nei prossimi giorni Francesco…”.

“Oggi vivo così”. Enzo Capo, dal matrimonio al lavoro: nuova vita per l’ex UeD