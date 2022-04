Enzo Capo è stato uno dei personaggi più amati di Uomini e Donne. La sua storia con Pamela Barretta aveva unito e diviso. Erano usciti insieme pronti a viversi la loro storia d’amore fuori dagli studi ma la relazione è naufragata dopo pochi mesi. Enzo e Pamela hanno avuto frequenti scontri social dopo la rottura e l’ex dama pugliese non ha decisamente un buon ricordo del campano definendolo “un poveretto di 50 anni che vuole imitare Gianluca Vacchi” la sua compagna come una “donna sfortunata”.



Nonostante i tanti invita a tornare a Uomini e Donne Enzo Capo non si era mai ripresentato. Dopo la storia con Pamela ed un periodo sabbatico era infatti tornato in ballo con la bellissima Lucrezia Massimo che poi aveva sposato a Stoccarda. Un matrimonio in pieno stile Enzo Capo. Entrambi hanno postato le foto del matrimonio su Instagram e sono apparsi raggianti.





Enzo Capo, l’ex UeD ora è un imprenditore affermato



“Niente è per sempre per questo io voglio che tu sia il mio niente” aveva scritto l’ex cavaliere immortalato con la sua sposa in abito bianco davanti ad una fiammante Ferrari rossa.Fuori dal mondo della tv Enzo Capo ha fatto fruttare la sua laurea in giurisprudenza, prima come avvocato e oggi un vero e proprio imprenditore. A quanto si apprende infatti l’ex cavaliere ha aperto un’attività che si occupa di affittare appartamenti di lusso tra l’Italia e l’Ungheria.



È stato proprio grazie al lavoro che è riuscito a riconquistare Lucrezia. Lei, infatti, lo aveva contattato per chiedergli informazioni su alcuni appartamenti e, da allora, non avevano più smesso di parlare. “Era fine maggio dello scorso anno – ha avuto modo di raccontare Enzo Capo – lei era interessata a fare un acquisto immobiliare a Budapest e le è apparsa la pagina dei miei appartamenti”.

Poi Enzo Capo, non indifferente alla bellezza di Lucrezia, ha aggiunto: “Ho iniziato ad approfondire la conoscenza telefonica. A giugno è venuta a Napoli con le amiche, e lì ci siamo visti per la prima volta dal vivo”. Un amore sbocciato e che ora va a gonfie vele.

