Lacrime a dirotto durante l’ultima puntata di Verissimo. Vittima, se così vogliamo definirla, delle domande personalissime di Silvia Toffanin, è la bellissima Federica Panicucci. La conduttrice si è emozionata (e non poco) ricordando il padre Edoardo, morto nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016, a 77 anni. Nonostante siano passati cinque anni dalla scomparsa dell’uomo, la conduttrice ha confidato alla Toffanin di non aver mai superato quel trauma. “Non ho elaborato tante cose.

Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora?’, loro mi hanno detto sei mesi, manco in tre mesi però se ne è andato’”. Ma non è stata l’unica a commuoversi Federica Paniucci: durante l’intervista di Verissimo, anche la padrona di casa, al racconto commosso di Federica Panicucci non è riuscita a trattenersi. “Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli – racconta la Panicucci-. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride”.

Federica Panicucci ha singhiozzato, e, con voce rotta, ha proseguito dicendo che in quei giorni una persona si “chiede cosa può fare per prendere tutto quello che si può prendere. La sua morte è stato un trauma forte e violento – ha detto la conduttrice di Mattino cinque in lacrime -, che non credo passerà mai”.





Ma le emozioni non sono finite qui. Poco dopo è stata lanciata una clip risalente al 2013, in cui Edoardo, proprio a Verissimo, parlava della figlia Federica Panicucci. “Lei è apprensiva, pignola da morire, emotiva, ha le lacrime in tasca. Le voglio molto bene e credo che anche lei me ne voglia”, spiegava il genitore affettuosamente in riferimento a Federica.

Tra le lacrime e il singhiozzo, Federica Panicucci ha chiesto alla Toffanin se potesse poi avere la clip per conservarla. “Anche io ascolto la mia mamma a volte”, ha aggiunto la conduttrice di Verissimo, cedendo nuovamente alle lacrime, rievocando il dolore vissuto per la morte di sua madre, venuta a mancare a causa di un tumore nell’ottobre 2020.