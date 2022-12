Federica Panicucci, la decisione di Mediaset sarebbe ormai arrivata. E non è sicuramente una notizia che farà piacere sia a lei che al pubblico che ama alla follia la diretta interessata. Sembrava tutto pronto, invece c’è stata una sorta di dietrofront che era inimmaginabile fino a poco tempo fa. Ma probabilmente doveva andare così e quindi il volto di Canale 5 dovrà necessariamente accettare questa scelta e pazientare ancora un bel po’. Ma i telespettatori non riescono ancora ad accettarlo del tutto.

Nelle scorse ore c’è stata un’anticipazione sul futuro di Federica Panicucci, con tanto di decisione che sarebbe stata assunta da Mediaset. Intanto, sappiamo che lei sarà in onda il 31 dicembre col suo Capodanno in musica, che sfiderà L’anno che verrà di Amadeus. Rai1 ha scelto come location la città di Perugia, mentre il Biscione quella di Genova. Poi il primo gennaio 2023 si svolgerà il concerto di Natale, eccezionalmente in questa data rispetto al 24 dicembre. In questa circostanza sfiderà invece Roberto Bolle.

Federica Panicucci, decisione di Mediaset su un suo programma

La news sul conto di Federica Panicucci e sulla decisione che ci sarebbe stata da parte di Mediaset è stata rilanciata dal sito Dagospia e soprattutto dal giornalista Giuseppe Candela. Quest’ultimo ha appreso in anteprima una notizia relativa ad una trasmissione, che lei condurrà l’anno prossimo. L’inizio della stessa pareva imminente, invece c’è stato un colpo di scena inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo cosa è successo e in particolare quando dovrebbe essere al timone di questo programma.

Federica Panicucci presenterà Back to School, che era stato condotto da Nicola Savino nell’edizione di esordio. Ma i risultati in termini di ascolti televisivi non sono stati ottimali e il Biscione ha quindi deciso di confermare il programma, ma di cambiare la guida. Ma c’è stato un rinvio, come spiegato da Candela: “La messa in onda inizialmente prevista a gennaio (anche se mai ufficializzata da Mediaset) subirà uno slittamento. La trasmissione arriverà in prime time su Italia 1 a marzo del 2023”.

La prima edizione di Back to School è stata trasmessa dal 4 al 26 gennaio di quest’anno per una durata di cinque puntate. In media i telespettatori che hanno visto il programma sono stati pari a 1 milione e 383mila, con uno share pari al 7,50%. E Mediaset spera che con la Panicucci si farà meglio.