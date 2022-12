Ultima puntata della settimana per Mattino 5, il programma di approfondimento mattutino di Canale 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. L’appuntamento si è concluso con un annuncio da parte della conduttrice. Infatti, come è accaduto negli anni scorsi, Mattino 5 prosegue anche nel periodo delle festività natalizie. Mediaset, infatti, vuole concedere il giusto spazio alle notizie e agli approfondimenti anche durante il periodo di Natale. Quindi toccherà a Francesco Vecchi da lunedì 19 tenere compagnia al pubblico.

“Questa è la mia ultima puntata”, ha detto Federica Panicucci che in questo modo si è congedata dal suo pubblico, dando appuntamento direttamente al 9 gennaio. L’informazione di Mattino 5 non si ferma e nei prossimi giorni prosegue con Francesco Vecchi al timone della trasmissione. Invece per Federica Panicucci si apre un periodo pieno di impegni soprattutto professionali con all’orizzonte il Capodanno di Canale 5. Infatti quest’anno si ritorna in piazza con la musica dal vivo da Genova, in Piazza De Ferrari, scelta per l’ultimo conto alla rovescia del 2023.

Federica Panicucci, ultima puntata a Mattino 5

Quello di Federica Panicucci, pertanto, era solo un arrivederci al pubblico, dal momento che dal 9 gennaio sarà nuovamente in tv a condurre Mattino 5. La conduttrice sapeva di doversi fermare per dedicarsi alle incombenze fissate con il concerto di fine anno, che torna live e senza restrizioni da Genova. La serata, che va a sfidarsi con L’anno che verrà di Amadeus, segue il consueto discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lo stop per Federica Panicucci è solo temporaneo. E non poteva essere altrimenti dal momento che negli anni ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico e l’ammirazione da parte dei vertici di Mediaset. Federica Panicucci ha raccolto un’eredità importante, quella di Barbara D’Urso e Claudio Brachino, e lo ha fatto con stile e professionalità trasformando il programma in uno spazio in cui ormai si trova perfettamente a suo agio.

I successi lavorativi di Federica Panicucci vanno di pari passo con quelli privati e sentimentali. Da anni è legata a Marco Bacini, che ha promesso di sposare in una data che non ha ancora dichiarato. Dalla relazione con il dj Fargetta sono nate due figli, Mattia e Sofia. Nonostante la sua fama e la conseguente esposizione mediatica, ha sempre cercato di mantenere lontano dai riflettori al sua sfera privata per rispetto di sé stessa e della persona con la quale ha deciso di condividere la sua vita.