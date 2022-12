Momento di grande tristezza a Mattino Cinque con Federica Panicucci molto colpita da una morte inaccettabile. Lei è solita soffermarsi su diversi fatti di cronaca ed è sempre pronta con grande professionalità ad informare i telespettatori, ma ovviamente anche lei ha i suoi sentimenti e stavolta ha fatto molta fatica a reggere l’emozione. Nella puntata di martedì 13 dicembre è quindi sembrata molto abbattuta e, parlando con l’inviato e l’ospite in collegamento, ha manifestato la sua angoscia.

Nel corso di Mattino Cinque Federica Panicucci non è riuscita ad accettare una morte così drammatica e prematura. Prima di raccontarvi tutto su quanto accaduti, nei giorni scorsi è emersa una notizia sulla conduttrice tv. Stando a quanto riportato dal sito Lanostratv, Federica Panicucci sarà in onda il 31 dicembre col suo Capodanno in musica, che sfiderà L’anno che verrà di Amadeus. Rai1 ha scelto come location la città di Perugia, mentre il Biscione quella di Genova. Poi il primo gennaio 2023 si svolgerà il concerto di Natale, eccezionalmente in questa data rispetto al 24 dicembre.

Leggi anche: “Non è possibile”. Mattino 5, parla l’inviato e Federica Panicucci è senza parole





Mattino Cinque, Federica Panicucci triste: “Non si può morire così”

In primis a Mattino Cinque Federica Panicucci ha ascoltato la testimonianza di un amico di una persona, che purtroppo è morta qualche giorno fa: “Mi manca da morire, non si può morire così. Non esiste, scusate”. Infatti, l’ospite collegato non è riuscito a dire altro visto che il pianto ha preso il sopravvento. La padrona di casa ha subito compreso lo stato d’animo della persona coinvolta da questo lutto privato e ha poi voluto dire la sua, confermando di fatto l’opinione espressa dall’amico della vittima.

Federica Panicucci ha esclamato: “Ha ragione questo tuo ospite, non si può davvero morire in questo modo. Ha ragione”. Poi il giornalista, inviato di Mattino Cinque, ha aggiunto: “Federica, qui oggi è il momento della tristezza, il momento del dolore. La gente sta male e soffre tanto”. Sono stati svolti i funerali della donna, che sarebbe Alessia Sbal, morta dopo essere stata investita in modo misterioso da un mezzo pesante. E l’inviato ha confermato che alle esequie si sono presentate tantissime persone.

Alessia Sbal è deceduta sul grande raccordo anulare. Il conducente di un tir l’ha presa in pieno, ma la dinamica dell’accaduto è ancora incerta. Sembra che la 43enne sia scesa dall’auto e si è posizionata sulla corsia di emergenza. Poi sarebbe stata investita ed uccisa.