Federica Panicucci incredula sul caso del killer. Nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata settimanale di “Mattino Cinque”. Numerosi i servizi come sempre, dalla guerra in Ucraina alle manifestazioni studentesche a Roma, dalla movida di Napoli alle critiche a Giorgia Meloni per aver portato con sé la figlia a Bali. Poi si è parlato dell’omicidio delle tre prostitute a Roma, caso in cui è stata fatta l’ipotesi del killer.

L’omicidio delle tre donne è avvenuto nella Capitale nel centralissimo quartiere Prati. Sono tante le domande che al momento restano senza risposte. L’inviato si è collegato direttamente dall’ingresso del palazzo in cui sono stati trovati i corpi di due delle vittime: “Sul pianerottolo tra piano terra e primo piano è stata trovata la prima vittima, una donna cinese dall’apparente età di circa 45 anni. Viveva al primo piano. La scoperta del copro è stata fatta dal portiere che ha allertato il 112, le forze dell’ordine sono subito intervenute”.

Leggi anche: “Glielo hanno già detto”. Federica Panicucci, delusione per il suo pubblico: Mediaset ha deciso





Il caso del killer di Roma e lo sconcerto di Federica Panicucci

Secondo quanto è emerso il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 10 e 30 di ieri mattina. Ebbene Federica Panicucci è rimasta sconcertata da un particolare: “Insomma questo uomo si sarà sicuramente sporcato di sangue durante questi omicidi, che hai raccontato molto bene… Com’è possibile che sia uscito da quel palazzo e nessuno abbia visto tra le 10.30 e le 11 del mattino?”.

Non c’è infatti ancora alcun testimone, un fatto strano se si considerano orario e luogo del ritrovamento dei corpi. Le perplessità della conduttrice sono state effettivamente confermate anche dall’inviato: “Questa è comunque una zona molto trafficata, soprattutto in queste ore. Che questa persona non sia stata notata da nessuno è qualcosa di inspiegabile”.

#Ultimaora sulla caccia al killer di Prati: l'assassino ripreso da una telecamera all'ingresso della casa#Mattino5 pic.twitter.com/JBrqdstJLl — Mattino5 (@mattino5) November 18, 2022

Federica Panicucci è apparsa molto colpita da questa storia, tanto da esclamare: “È davvero tutto molto strano. La cosa ancora più incredibile è che abbia colpito in pieno giorno, in mattinata piena. Ma com’è possibile? Normalmente si è portati più a pensare che certi delitti vengano commessi di notte”. Sul caso ha detto la sua anche l’ospite in studio secondo la quale il killer potrebbe conoscere bene le sue vittime, motivo per cui ha agito di giorno.

“Sono preoccupata”. GF Vip 7, la mamma di Edoardo Donnamaria in ansia dopo gli ultimi fatti