Novità in arrivo su Federica Panicucci: Mediaset avrebbe preso una decisione su Mattino Cinque e potrebbe essere ufficializzata a brevissimo. Anche perché questo cambiamento dovrebbe avvenire tra poche settimane. Lei è indiscutibilmente una delle conduttrice televisive più apprezzate dal pubblico di Canale 5, ma ora il Biscione avrebbe in mente altro e potrebbe comunicarglielo a stretto giro di posta. Una variazione importante, che potrebbe scontentare tantissime persone, che potrebbero protestare sui social network.

Per Federica Panicucci si prefigura un momento nuovo, disposto da Mediaset. La decisione su Mattino Cinque appare imminente e fra poco vi sveleremo ogni dettaglio e soprattutto chi ha saputo tutto in anticipo. Intanto, giorni fa l’avvocato di Alessia Pifferi e Raffaello Tonon hanno avuto un duro scontro verbale. Lei è stata costretta ad intervenire: “L’avvocato fa il suo lavoro. Questa è la linea difensiva dell’avvocato Marchignoli che è l’avvocato difensore di Alessia Pifferi. Datevi una calmata”.

Federica Panicucci, decisione di Mediaset su Mattino Cinque: “Lei in pausa”

A riportare tutti i dettagli su Federica Panicucci e sulla decisione che Mediaset avrebbe assunto su Mattino Cinque è stato il sito Blogo. Ci sono diverse ipotesi allo studio, due in particolari le più rilevanti. Ma entrambe non sono positive per la presentatrice tv. In vista dell’arrivo delle festività natalizie dovrebbe esserci lo stop temporaneo della donna alla conduzione della trasmissione. Quindi, tra circa un mese non dovremmo vederla nel piccolo schermo, in attesa della fine del Natale e dell’arrivo del 2023.

Mattino Cinque comincerà l’edizione natalizia il prossimo 19 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio 2023. In quelle settimane Federica Panicucci, salvo improbabili colpi di scena, sarà presumibilmente in ferie visto che Mediaset non avrebbe pensato a lei. A condurre il programma, secondo il sito Blogo, potrebbe esserci Francesco Vecchi in solitaria. Ma c’è anche un’altra possibilità molto concreta, anche se al momento non sarebbe stata presa una decisione definitiva. Certamente tra qualche settimana ne sapremo molto di più.

La seconda opzione è che nemmeno Francesco Vecchi sarà confermato per le settimane di festività natalizie e quindi potrebbe essere messo al posto di lui e di Federica Panicucci un altro conduttore. Tutto ovviamente è ancora in divenire e non possiamo ancora darvi nulla per scontato, mancando il comunicato ufficiale.