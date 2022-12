“Ormai è cosa fatta”. Federica Panicucci è già stata informata: cosa succede a Mediaset

Doppia importante novità per Federica Panicucci. Mediaset ha assunto una decisione importante sulla popolare conduttrice televisiva, volto di Mattino Cinque. Se come accade nel periodo natalizio, per un certo periodo di tempo non condurrà questo programma, per lei si preannunciano però giornate intense dal punto di vista lavorativo. Non ci saranno ferie per la donna, destinata a ricoprire un ruolo di primo piano in due appuntamenti imperdibili per i telespettatori di Canale 5.

Federica Panicucci ha saputo da Mediaset di una decisione importantissima. Intanto, sulla sua trasmissione Mattino Cinque è emerso un retroscena bollente rivelato al settimanale Chi da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: “Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”.

Leggi anche: “Non è possibile”. Mattino 5, parla l’inviato e Federica Panicucci è senza parole





Federica Panicucci, Mediaset ha preso una decisione su due programmi

Arrivata quindi una doppia notizia su Federica Panicucci, con Mediaset che ha assunto una decisione rilevante e sicuramente lusinghiera nei confronti della presentatrice tv. L’anno in corso e l’inizio del 2023 saranno più che soddisfacenti per lei, che avrà l’onore e l’onere di essere protagonista assoluta di due trasmissioni attesissime e molto seguite. Anche se avrà una ricca concorrenza da parte della Rai, che risponderà con due volti fondamentali che renderanno dura la vita alla Panicucci.

Stando a quanto riportato dal sito Lanostratv, Federica Panicucci sarà in onda il 31 dicembre col suo Capodanno in musica, che sfiderà L’anno che verrà di Amadeus. Rai1 ha scelto come location la città di Perugia, mentre il Biscione quella di Genova. Poi il primo gennaio 2023 si svolgerà il concerto di Natale, eccezionalmente in questa data rispetto al 24 dicembre. In questa circostanza sfiderà invece Roberto Bolle, protagonista col suo consueto show che va in onda proprio agli albori del nuovo anno.

Federica Panicucci conduce Capodanno in musica dal 2017, mentre il Concerto di Natale dal 2019. Due appuntamenti stabili per la conduttrice televisiva, riconfermata anche quest’anno seppur in una data differente per quanto riguarda il concerto natalizio.