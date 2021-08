Sta pagando la scelta di Mediaset di proporre un programma di informazione e di approfondimento nelle ore della mattina d’estate. Dal 26 luglio va in onda Moring News condotto da Simona Branchetti: Per la puntata d’esordio, si è presentata con un perfetto look da working girl: camicia, pantaloni a sigaretta e décolletée chiare. Il programma è firmato Videonews che ha prodotto anche un’altra trasmissione di approfondimento, in onda tutti i lunedì sera dal 26 luglio, su Rete 4, Controcorrente, con Veronica Gentili.

Gli ascolti stanno confermando che la scelta si è rivelata giusta: infatti, una puntata di Morning News si attesta sul 15% e costa non più di 3mila euro, come scrive Il Tempo. Per sfruttare la scia positiva del programma che sta battendo Uno Mattina Estate, condotto da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, l’azienda ha scelto di posticiparne la fine: sarebbe dovuto terminare all’inizio di settembre e invece si protrarrà almeno fino a poco dopo la metà del mese.

Di conseguenza slitta l’inizio di Mattino Cinque, il programma di approfondimento condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Come scrive Dagospia, doveva iniziare il 6 settembre ma è stato spostato al 20. Per Federica Panicucci si tratterebbe quindi del primo slittamento della messa in onda del programma, che guida da 13 edizioni consecutive. Dal 2016, conduce con Francesco Vecchi. L’ottimo riscontro di pubblico ha anche comportato la riconferma della coppia che torna su Canale5 dopo 4 stagioni di grande successo. Nel 2020, Mattino Cinque è ripartito il 7 settembre sebbene in una versione completamente diversa e con un drastico taglio della cronaca rosa.





La decisione dello slittamento non sarebbe stata presa bene da Federica Panicucci che, stando a quanto scrive Il Tempo, avrebbe “avuto una sorta di mancamento”. Del resto, “che non la prendesse bene, per chi un po’ la conosce, era più che prevedibile. Qualcuno dice fosse furibonda. Qualcuno suggerisce malignamente che fosse proprio quello, l’obiettivo dei vertici”, scrive il giornale diretto da Franco Bechis.

Nel frattempo Federica Panicucci si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme al compagno Marco Bacini. I due hanno già deciso di sposarsi ma le nozze sarebbero state rimandate a causa dell’emergenza sanitaria. Il matrimonio sarà organizzato a Forte dei Marmi, luogo del cuore della conduttrice, e sarà festeggiato alla presenza di tanti parenti e amici.