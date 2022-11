Nei confronti di Federica Panicucci Mediaset ha assunto una decisione storica, che sarà ufficializzata tra non molto. Intanto, però, è arrivata un’importante conferma che cambia radicalmente la situazione. Il pubblico è stato abituato a ben altro e quindi avrà bisogno certamente di un momento di assestamento, anche se quando arriverà quel giorno ci sarà un po’ di tristezza dei telespettatori. Ma poi bisognerà attendere qualche giorno e tutti potranno avere la possibilità di apprezzarla quindi nuovamente.

A proposito di Federica Panicucci, a breve vi racconteremo tutto su Mediaset e sulla decisione che è stata praticamente presa stando al sito di Davide Maggio. Nei giorni scorsi, però, è rimasta incredula per l’omicidio delle tre prostitute a Roma: “Insomma questo uomo si sarà sicuramente sporcato di sangue durante questi omicidi, che hai raccontato molto bene… Com’è possibile che sia uscito da quel palazzo e nessuno abbia visto tra le 10.30 e le 11 del mattino?”. E poi il presunto assassino è stato comunque trovato.

Federica Panicucci, Mediaset prende una decisione sul concerto di Natale

Tutti attendono con grande interesse Federica Panicucci per un evento che Mediaset trasmette da tanto tempo. La decisione tanto attesa sul concerto di Natale sarebbe stata presa in queste ore. Negli ultimi anni è stato un avvenimento, che ha avuto luogo sempre il 24 dicembre su Canale 5. Ma quest’anno sarebbe stata fatta una scelta differente e quindi il pubblico assisterà a qualcosa di differente. Sono comunque stati svelati in anteprima anche i nomi degli artisti, che allieteranno nel periodo natalizio.

Davide Maggio ha dunque scritto sul suo sito: “Per la prima volta nella sua storia sarà la sera di Capodanno (1° gennaio 2023). Ci saranno Amy Lee, Cristina D’Avena, Darin, Gigi D’Alessio, Hevia, Jimmy Sax, José Carreras, Kayma, Orietta Berti, Piccolo Coro ‘Le Dolci Note’, Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir”. Ma non solo perché dovrebbero essere presenti anche l’attore Leo Gullotta, la conduttrice Bianca Guaccero, Neri Marcorè, Chiara Vingione, Marcell Jacobs e infine Elena Sofia Ricci.

Il concerto di Natale è stato trasmesso su Canale 5 dal 1996 al 2005, poi dal 2006 al 2014 da Rai2, mentre precedentemente dal 1993 al 1995 era mandato in onda su Rai1. Dal 2015 Canale 5 ha ripreso le redini del programma e da ormai 3 anni è Federica Panicucci la conduttrice.