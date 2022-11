GF Vip 7, anticipazione bomba di Federica Panicucci quando mancano poche ore alla diretta. Lo spoiler a Mattino 5 mentre si rincorrono le voci di un possibile forfait di Alfonso Signorini. Come ha ricordato Blastingnews, il conduttore ha deciso di andare in vacanza in Francia, precisamente nella capitale Parigi. Ma qualcosa è andato storto, visto che il suo volo che lo avrebbe dovuto riportare in Italia non ha rispettato la tabella di marcia. “Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles de Gaulle, Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo, ce la faremo a presentare questa sera il GF Vip 7?”.



Una domanda che ancora non ha trovato una risposta, ma nelle prossime ore sarà sicuramente lui a chiarire tutto. Quello che è certo invece è quello che succederà in puntata. “Anticipazioni? Spoiler…Ci sarà una sorpresa molto commovente per George Ciupilan”, ha spiegato Federica Panicucci.

GF Vip 7, George Ciupilan riceverà un regalo inaspettato



George che è stato preso di mira durante la settimana dagli altri concorrenti. Ad aprire le danze proprio Antonino: “È davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anch’io certe volte non ho pareri su altre cose. Però ogni tanto avrai una tua opinione no?”.



Poi era toccato a Edoardo: “Prima di entrare era tra i miei preferiti per i programmi che ha fatto. Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava. Anzi, faceva un casino che non avete idea, era un matto. Tu non ci credi”. Nella discussione è entrato anche Luca Salatino: “Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto, l’hanno imbalsamato”.



La domanda che tutti si fanno ora è, qual è la sorpresa che aspetta George? Con ogni probabilità, un membro della famiglia gli verrà in aiuto per dargli forza e spronarlo a dare di più. George sta facendo sempre più presa sul pubblico. Scrive un’utente: “George un bravissimo ragazzo molto maturo per la sua età. Poveracci quei cretini che lo prendono in giro, ma purtroppo l’ignoranza non permette di distinguere la buona educazione dalla debolezza”.

