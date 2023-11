Sono ore molto felici per Federica Panicucci, raggiunta da una bella notizia che ha già fatto il giro della rete. La conduttrice ha ormai saputo tutto, almeno stando alle ultime indiscrezioni uscite sul suo conto. La fonte sarebbe decisamente molto attendibile, quindi mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale che chiuderebbe il cerchio. Cosa che potrebbe materializzarsi già nei prossimi giorni, visto che ormai la news è diventata di dominio pubblico.

A proposito di Federica Panicucci, ora allegra per questa bella notizia, circa un mese fa aveva protestato in diretta a Mattino Cinque balzando agli onori della cronaca. “Intanto però rispettiamo Magagnini perché come lavoro fa lo scultore, e noi siamo andati da lui e gli abbiamo chiesto giusto un parere e quindi come tale lo rispettiamo. Non permetto a nessuno di attaccare un altro ospite”, ha puntualizzato la regina di Mattino 5 facendo anche notare che lo scultore non era presente, dunque incapace di ribattere.

Leggi anche: “No, non lo permetto a nessuno”. Mattino 5, Federica Panicucci blocca l’ospite nel bel mezzo della diretta





Federica Panicucci, la bella notizia per lei: cosa si è scoperto

Federica Panicucci sarebbe stata scelta da Mediaset per una trasmissione molto attesa, che i telespettatori seguono sempre con grande passione ed emozione. La bella notizia è stata fornita in anteprima dal sito Dagospia, che ha praticamente dato per certa questa decisione. Infatti, sembrerebbe improbabile che possano esserci cambiamenti improvvisi, dunque la presentatrice di Canale 5 potrebbe già mettersi al lavoro.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino, Federica Panicucci sfiderà Amadeus nell’ultimo giorno dell’anno, infatti il 31 dicembre dovrebbe essere su Canale 5 per la festa di Capodanno: “Il Capodanno Mediaset sarà ancora una volta nelle mani di Federica Panicucci. Salvo colpi di scena, sarà lei la padrona di casa dell’evento”. La location prescelta quest’anno dovrebbe essere la città di Bari, invece di Genova come accaduto a fine 2022.

Amadeus sarà invece in diretta su Rai1, quindi si prefigura un’altra appassionata sfida per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Sebbene sia ancora prematuro, pare che una delle cantanti che dovrebbe partecipare a Canale 5 potrebbe essere Annalisa. Non resta che aspettare le prossime settimane per maggiori informazioni.