Mattino 5, una nuova puntata e come sempre tanti argomenti trattati da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che hanno poi dato appuntamento a lunedì prossimo. Tra i temi affrontati nell’ultimo appuntamento della settimana, si è tornati parlare del caso legato alla presunta veggente di Trevignano, Gisella Cardia. Con un’esclusiva, come sottolineato dalla conduttrice agli spettatori a casa: l’intervista a uno scultore che ha fatto chiarezza sulle statuine delle Madonne piangenti.

“Ci darà una spiegazione incredibile a tutto questo e ci dirà delle cose che forse potrebbero rappresentare la soluzione a tutto questo”, ha annunciato Federica Panicucci che nel frattempo aveva già aperto il collegamento da Roma con l’ex portavoce della presunta veggente, Paola Felli. Che non ha nascosto tutte le sue perplessità, lanciando subito una frecciatina all’ospite del programma, lo scultore: “Non vedo l’ora di replicare, perché io capisco i 5 minuti di gloria che ognuno vuole, tipo questo scultore. Per dire la sua e andare in tv la spara grossa”.

Federica Panicucci blocca l’ospite di Mattino 5

A quel punto l’inviato di Mattino 5 ci ha messo il carico, avvertendo Federica Panicucci che l’ex portavoce di Gisella Cardia era carica più che mai: “Non vede l’ora di aprire bocca”. Ma la conduttrice non le ha dato il tempo e ha messo subito al suo posto l’ospite per aver mancato di rispetto allo scultore.

“Intanto però rispettiamo Magagnini perché come lavoro fa lo scultore, e noi siamo andati da lui e gli abbiamo chiesto giusto un parere e quindi come tale lo rispettiamo. Non permetto a nessuno di attaccare un altro ospite”, ha puntualizzato la regina di Mattino 5 facendo anche notare che lo scultore non era presente, dunque incapace di ribattere.

"E' possibile iniettare finte lacrime"

Ecco cosa pensa lo scultore Magagnini sul caso Trevignano#Mattino5#Esclusiva pic.twitter.com/xyE6o97tPd — Mattino5 (@mattino5) October 6, 2023

Più tardi però la signora Felli è “tornata all’attacco” dicendo di poter esprimere la sua opinione sulle statuine delle Madonne piangenti come lo scultore perché da giovane ha coltivato la passione della porcellana: “Mi interesso di porcellana. Conosco l’impasto”. Passo falso, perché sia l’opinionista Roberti Poletti che Federica Panicucci l’hanno messa subito in guardia: “Guardi che così finisce nella lista dei sospettati…”.