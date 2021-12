Federica Calemme è una delle nuove concorrenti del GF Vip 6. La vippona è entrata durante la puntata di venerdì 17 dicembre e Alfonso Signorini ha dato la notizia durante il daily del pomeriggio: “Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco – ha detto il conduttore – Tre nuovi concorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano”.

Mora, pelle ambrata, occhi da cerbiatto, nel 2017 Federica Calemme è arrivata tra le 30 finaliste di Miss Italia. Dopo aver conquistato la fascia di Miss Cinema Campania, Federica ha fatto le valigie e da Castelnuovo di Napoli, dove è nata e cresciuta, è volata fino a Jesolo dove si è aggiudicata la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Federica Calemme: età, altezza, peso, fidanzato

Modella e influencer, nel 2019 Federica Calemme è entrata a far parte del cast 2019 de L’Eredità in qualità di professoressa. Per la modella la partecipazione al game show di Raiuno, non ha rappresentato la sua primissima volta sul piccolo schermo dal momento che nel 2016 ha preso parte a Stasera tutto è possibile.





Federica Calemme è fidanzata con Mario Agliata un dj. Stanno insieme da più di quattro anni, ma hanno cominciato a frequentarsi molto prima. I due girano molto insieme, visto anche il lavoro del fidanzato. Quando ci fu l’attentato a Barcellona sulla Rambla, Federica Calemme e il fidanzato dell’epoca, il dj Mario Agliata, erano lì, ad un passo dall’essere travolti dal fiume di folla che correva per salvarsi.

Classe 1996, alta 170 centimetri e un diploma conseguito presso il liceo linguistico, Federica Calemme inizia a fare la modella già a 13 anni, interrompe dopo poco perché troppo piccola, poi fa provini su Napoli e Roma e a 18 anni decide di partecipare a Miss Italia vincendo la fascia di Miss Italia Tv Sorrisi e Canzoni.